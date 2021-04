Prvi put su se poljubili na svom vjenčanju nakon tri godine veze: 'Tako smo slavili našu vjeru'

Jordan (26) i Nessa (25) oboje su išli na državno sveučilište Stephen F. Austin u Teksasu, ali zapravo ih je spojilo što su članovi istog plemena iz Nigerija.

Nessa je ispričala za Insider da je Jordana prvo primijetila 2014. godine, a onda ga je počela viđati po cijelom kampusu - na putu do nastave, šetajući do svog studentskog doma, u menzi. Tada je i Jordan primijetio Nessu te se činilo kao da ih je sudbina povezala.

Jordan je napokon razgovarao s Nesom nakon što ju je vidio kako u školi slavi nigerijski Dan neovisnosti. Primijetio ju je kako nosi tradicionalnu odjeću poznatu kao dašiki, a na licu je imala naslikane tradicionalne točkice. Dok su razgovarali o svom nasljeđu, Jordan i Nessa shvatili su da ne samo da su iz iste zemlje, već i iz istog plemena.

Nessa i Jordan postali su brzi prijatelji, a Jordan je pozvao Nessu i njezinu prijateljicu da se pridruže njegovoj biblijskoj studiji.

Jordan i Nessa godinama su imali prijateljski odnos, ali svi oko njih sumnjali su u blisku vezu među njima. Nisu planirali svoju vezu učiniti romantičnom sve dok Jordan nije sanjao o svojoj budućoj supruzi. Počeli su izlaziti u ožujku 2018. godine.

- Nije me pitao - našalila se Nessa na račun Jordana. - Samo je počeo cijelom kampusu govoriti da smo zajedno. -

I Jordan i Nessa nisu imali seks kad su se upoznali i oboje su namjeravali pričekati dok se ne vjenčaju kako bi bili intimni. Par je odlučio da se neće ni ljubiti prije nego što se vjenčaju.

- Nije da je ljubljenje loše, ali mi smo to vidjeli kao iskušenje. Može nešto pokrenuti. Mislili smo da je to zaista naš najbolji način za slavljenje Boga - ispričala je Nessa.

Jordan je Nessu zaprosio u ljeto 2020., a vjenčali su se u veljači 2021. godine. Ceremonija se održala u dvorani The Signature Manor u Houstonu, a pozvali su 350 ljudi.

Tijekom ceremonije, djeveruše i kumovi nosili su čaše vode umjesto cvijeća. Kasnije su tu vodu izlili u lavor, kako bi Jordan oprao noge Nessi, isto kako je Isus oprao noge svojim učenicima. Oboje su bili vrlo emotivni tijekom ceremonije, a Jordan je zaplakao čim je vidio svoju izabranicu.

- Nisam joj ni vidio lice, samo glavu sa strane i odmah sam počeo plakati. U Bibliji nas sam Bog pere riječju i ukrašava nakitom. Dakle, ja sam joj oprao noge prije nego što sam je ukrasio prstenom - ispričao je Jordan.

Budući da se Nessa i Jordan nijednom nisu poljubili, Nessa je priznala da se mentalno pripremala za poljubac cijeli dan vjenčanja.

- Krenuli smo se poljubiti, ali onda me Jordan zaustavio i prvo si usta pošpricao sprejom za osvježavanje daha. To me stvarno nasmijalo - ispričala je.

Sedam godina nakon što su se upoznali, Jordan i Nessa imali su prvi poljubac. Na medenom mjesecu nisu žurili sa seksom, jer su željeli pričekati dok ne stignu u stvarni krevet kod kuće, jer vjeruju da je ‘bračni krevet svetinja’. Otada su bili intimni, ali Jordan i Nessa rekli su da treba vremena da se prilagode seksualnom životu jer su prije braka bili posvećeni apstinenciji.

