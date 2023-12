Prva adventska nedjelja: Ovo je 10 zanimljivosti o došašću koju većina ljudi ne zna

Danas palimo prvu adventsku svijeću, što znači da ulazimo u vrijeme došašća. Ali, znate li što ovo razdoblje uopće označava? Ovo je deset zanimljivosti o došašću koje većina ljudi ne zna, piše Bitno.net.

1. Koji je smisao došašća? To je doba u kojem se pripremamo za Božić i Isusovo rođenje. Došašće dijelimo na dva razdoblja: Od prve nedjelje došašća do 16. prosinca naglasak je na eshatološkom vidu, iščekivanju drugog Kristova dolaska. Od 17. do 24. prosinca naglasak je na pripremi za Božić.

2. Prvo svjedočanstvo o došašću donosi nam biskup Perpetuus iz Toursa koji je od 11. studenog do Božića zahtijevao trokratni tjedni post.

3. Gelazijev sakramentar koji se tradicionalno pripisuje sv. papi Gelaziju, spominje pet nedjelja došašća, a papa Grgur VII. smanjio je broj nedjelja s pet na četiri.

4. Već u 9. stoljeću prva nedjelja došašća proglašena je početkom crkvene godine.

5. Iako je ljubičastom bojom povezan s pokorničkim korizmenim vremenom, došašće ipak nije pokorničko razdoblje crkvene godine!

6. Treća nedjelja došašća od naziva se i 'Dominica gaudete', odnosno 'nedjelja je radujte se', prema riječima Ulazne pjesme iz Pavlove Poslanice Filipljanima. Na ovu nedjelju u liturgiji se može koristiti i ružičasta boja.

7. Kako treba biti uređena crkva u vremenu došašća? Odgovor pronalazimo u Općoj uredbi Rimskog misala: oltar treba biti ukrašen cvijećem te bi se trebale koristiti orgulje i druga glazbala, ali sve u umjerenoj mjeri.

8. Običaj izrade adventskog vijenca proširio se tijekom 19. stoljeća u njemačkim evangeličkim obiteljima. Običaj su vrlo brzo preuzeli bavarski katolici, a potom i ostatak zapadnog kršćanskog svijeta.

9. Zornice ili rorate svoj početak imaju još u srednjem vijeku. One simboliziraju budnost kršćana u vremenu priprave za Božić, ali i na Isusov konačni dolazak. Na zornicama se pjevaju i prekrasne hrvatske adventske pjesme koje imaju marijansko obilježje. Pjesme izražavaju radost zbog skore proslave Kristova rođenja i potiču na pripravu za ovu veliku svetkovinu. Zornicom se naziva i božićna misa u ranu zoru.

10. U vrijeme došašća često se čuje usklik: Maranatha! Ova aramejska riječ zapravo je bio uobičajeni pozdrav prvih kršćana, a nalazimo ga na kraju Pavlove Poslanice Korinćanima. Zanimljivo, njegovo je značenje dvostruko. Tako 'maranâ-thâ' prevodimo 'Dođi, Gospodine', dok 'maran-‘athâ' znači 'Gospodin je došao'.

