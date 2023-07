Priznaje da 'lovi' samo bogate muškarce: 'Nisam 10 mjeseci ništa sama platila'

Kada je riječ o plaćanju troškova života, Saffron Marie Boswell bi radije da to netko drugi čini umjesto nje. Ova 24-godišnjakinja otkriva da koristi svoju privlačnost kako bi financirala svoj ekstravagantni stil života, odlazeći 'loviti' bogate muškarce koji je žele razmaziti u otmjene barove i restorane. I ona kaže da njena taktika djeluje. U samo zadnjih 10 mjeseci, Saffron tvrdi da je dobila 40.000 funti u dizajnerskim torbicama, odjeći, nakitu i kozmetičkim operacijama, prenosi The Sun.

Daleko je to od općinskog imanja na kojem je odrasla ova egzotična plesačica - koja najčešće 'hvata' oženjene ili zaručene muškarce. A, Saffron se ne srami kako financira svoj luksuzni život. Prije samo nekoliko tjedana izazvala je bijes među svojih 42.000 TikTok pratitelja kada je podijelila video o tome kako koristi atraktivan izgled u svakodnevnom životu i ne plaća ništa.

Rekla je: 'Postavila sam video na TikTok i bit ću iskrena, ne mogu pronaći niti jedan lijep komentar! Video je zabavan i način na koji formuliram stvari namjerno izaziva, ali mnoge djevojke rade ono što ja radim, samo sam ja iskrena u vezi toga. Od svoje 16. godine govorila sam muškarcima s kojima sam izlazila da nisam zainteresirana ako nisu voljni platiti moje račune. Muškarci su jednostavno slabi na žene. Upoznala sam različite tipove muškaraca radeći u striptiz klubu pa to sada koristim u svoju korist. To je ono što ja radim'.

'Ja i moje cure to zovemo pecanje. Odlazim u barove sa skupim nakitom, dizajnerskom torbicom i besprijekornom kosom', priznala je, 'Onda se novac počinje kotrljati dok razgovaram s bogatim muškarcima. Svatko ima svoju strast u životu, a ovo je moja'. Saffron je odrastala na općinskom imanju u Romfordu do svoje 15. godine. Očajnički tražeći novac, godinu dana kasnije, 2015., napustila je školu i prijavila se za posao konobarice u Londonu. Kad je stigla na intervju, shvatila je da je u striptiz klubu, ali to je nije obeshrabrilo. Rekla je: 'Vidjela sam koliko su te žene samouvjerene i koliko su pažnje dobivale od muškaraca, i znala sam da i ja to želim. Nisu me tražili osobnu iskaznicu pa nisam ni spomenula svoje godine. Osjećala sam se ugodno, bilo je sigurno i prijateljsko okruženje'.

'Prve sam večeri zaradila 700 funti samo tako što su mi muškarci davali novac za razgovor s njima i svidjelo mi se tamo', nastavlja, 'Nisam čak ni bila obučena u donje rublje kao druge djevojke. Nosila sam zelenu haljinu za plažu do poda i hlače. Kada su me starije djevojke podučile još trikova, zaradila sam još više novca i dobila više VIP osoba. Starije žene koje su tamo radile uzele su me pod svoje i pokazale mi kako zaraditi novac - sve je u tome kako razgovarate s njima. Rekla sam mami da radim u baru i zabavljam mušterije kada sam imala 17 godina i odmah je pogodila da je to striptiz klub. Neko vrijeme nije razgovarala sa mnom, ali je na kraju je bila sretna što sam pronašla nešto što želim raditi'.

Saffron je upoznala svog prvog 'sugar daddyja' - poslovnog čovjeka kojeg je upoznala u baru - nedugo nakon što je počela raditi. Rekla mu je da će razgovarati s njim samo ako je razmazi. Pa joj je on kupovao Louis Vuitton torbe i cipele. Saffron je voljela pozornost, ali mjesecima kasnije, muškarac je nestao iz njezina života. 'Imao je prekrasan Rolls Royce i jednog dana se pojavio s vrećicama Louis Vuitton kutija na stražnjem sjedalu', rekla je, 'Bila sam impresionirana, ali neke druge plesačice su mi rekle da to zadržim za sebe inače će mu druge djevojke prići. Mnogi ljudi pogrešno razumiju i misle da ti muškarci žele nešto seksualno ili vezu zauzvrat, ali oni to ne žele. Nije htio ništa - samo je bio velikodušan'.

Godine 2018., kada je imala 19 godina, Saffron je upoznala svog partnera, kojeg ne želi imenovati, u kasinu u Sohou u Londonu. Kad su ušli u vezu, rekao joj je da će joj sve plaćati i ona je prestala raditi kao striptizeta na četiri godine do rujna 2022., dok nije završio u zatvoru zbog nezakonitog prebacivanja novca. Dok je bio u zatvoru, Saffron se ponovno oslanjala na svoju atraktivnost.

Saffron objašnjava kako ona i njezine prijateljice odlaze u glamurozne barove na mjestima kao što je Mayfair u Londonu, a zatim muškarcima nakon nekoliko pića kaže da mora otići na posao. Objašnjava: 'Obično kažem nešto poput: 'Voljela bih ostati s tobom, ali večeras moram na posao' i devet puta od 10, pitat će me koliko zarađujem, a zatim mi dati novac. Kažem im da sam hostesa i zarađujem od 500 do 1000 funti, a obično mi daju 1000 funti. Onda, kako noć odmiče, nagovještavam stvari koje želim ili kažem da moram platiti fakultet. Jasno je što želim i postoje muškarci koji će mi to pružiti'.

Kaže da joj je muškarac kojeg je upoznala u klubu ponudio četiri godine financiranja studija, odnosno 32.000 funti, nakon što ga je poznavala samo nekoliko tjedana. Rekla je: 'Činio se dragim, ali je bio takav lažac. Ponudio mi je novac da platim školarinu, a sljedeći put kad me je nazvao, njegova mi je žena objasnila kako je oženjen i kako su zajedno dobili dijete. Ovi ljudi su užasni i to vam samo pokazuje da svi igraju igru'.

U posljednjih 10 mjeseci, Saffron tvrdi da je od bogatih muškaraca dobila darove u vrijednosti od 40.000 funti. To uključuje torbu Versace Medusa vrijednu 1500 funti, sunčane naočale Versace, Dior, Gucci i Fendi vrijedne 1000 funti, Fendi kaput i odgovarajuću torbu za 4000 funti, kao i klasičnu torbu Chanel za 5000 funti. Također je odlazila na operacije, uključujući 10.000 funti za podizanje stražnjice i estetske tretmane kao što su fileri i uređivanje zuba za 5.000 funti, a sve su platili bogati muškarci.

No ona kaže da ti muškarci ne žele ništa zauzvrat - osim njezinog društva - a neki samo vole plaćati za njezin stil života. Saffron inzistira na tome da se ne izlaže opasnosti i uvijek se s prijateljicom na javnom mjestu nađe s potencijalnim 'Sugar Daddyjem'. I kaže da zna prepoznati znakove upozorenja. Dodala je: 'Ako neće igrati po mojim pravilima, onda neće nikako. Ako mi ne žele poslati auto ili prebaciti novac za taksi, onda mi neće dati ni novac. Od samog početka pokazuju znakove da im nije do toga. Uvijek igram igru. Pustim ih da misle da bi me na kraju mogli imati, ali to se, naravno, nikada neće dogoditi. Kažem im da nisam takva djevojka, što ih dodatno zainteresira'.

Saffron kaže da živi u trenutku i uživa u pažnji - i novcu - od bogatih momaka. Rekla je: 'Nisam netko tko planira budućnost, živim za danas jer život je nepredvidiv. Želim jednog dana napisati knjigu o tome kako možete primijeniti moje iskustvo u stvarnim poslovima. Samo živim svoj život i igram igru ​​jer, zašto ne? Žene mogu iskoristiti muškarce u svoju korist i ako mi oni rado daju novac, onda sam i ja sretna što ga primam. Što mi više muškaraca bude spremno dati novac i darove, to bolje! I potičem druge djevojke da učine isto!'.

