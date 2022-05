Prije nego ode na spoj naglasi koliko je teška: 'Ne želim da muškarci misle da sam varalica!'

Jedna je žena iznenadila korisnike društvenih mreža kad je otkrila kako u opisu svoga profila na aplikacijama za upoznavanje osjeća potrebu da naglasi svoju točnu težinu prije nego što se osobno sastane s nekim. To, kaže, radi jer zna da će ju muškarci kritizirati ako ne izgleda kako su očekivali, čak i ako su sve njene fotografije realne i neuljepšane...

Kako piše Mirror, djevojka imena Tina podijelila je video na svom Tik Tok profilu u kojemu je objasnila da joj se događalo da dođe na spoj, a dečko joj kaže da ga je prevarila jer ne izgleda kao na aplikaciji za upoznavanje, iako zapravo izgleda isto. Kaže da zato uvijek istakne da ima višak kilograma ali muškarci s kojima odlazi na spojeve, čini se, ne shvaćaju kako će izgledati u stvarnom životu pa obično očekuju nekog mršavijeg.

- Kada upoznam novog dečka na aplikaciji za upoznavanje pazim da mu kažem točnu kilažu i moj oblik tijela. Ne želim se naći s nekim na spoju pa da mi on kaže da to nisam ja i da se predstavljam drugačije online, samo zato što je on složio neku drugačiju percepciju o meni u svojoj glavi - rekla je Tina u videu.

Korisnike je ipak šokiralo da netko misli da je težina stvar koja se mora naglašavati, a većina ih smatra da djevojka za tim nema potrebe.

- Ne trebaš to raditi. Ako netko ne želi biti s tobom zbog kilograma, takva osoba ti ni ne treba! - napisala je jedna korisnica.

- Razumijem zašto to radiš ali mi je žalosno da je tako nešto ljudima važno... - dodala je druga.

