Preferira li generacija Z popularnost na društvenim mrežama ili financijsku stabilnost? Evo odgovora

Dok TikTok nastavlja ostavljati trag na mlađe generacije, financijska stabilnost im je i dalje glavni prioritet. Anketa među 500 Gen Z i 500 milenijalaca otkrila je da bi devet od 10 milenijalaca radije imalo izvrsnu kreditnu sposobnost nego 50 000 pratitelja na TikToku, prema novom istraživanju, piše New York Post.

Čak bi i generacija Z, koja je zaljubljena u internet, više voljela financijsku stabilnost nego popularnost na TikToku (92% naspram 8%). Rezultati su također otkrili da, dok 68% plaća svoje račune mobilno, više od polovice (54%) ispitanika je koristilo svoju kreditnu karticu samo na svom pametnom telefonu.

VEZANI ČLANCI:

Anketa koju je proveo OnePoll u ime Credit Sesamea pokazala je da neki Amerikanci možda kasne sa svojom kreditnom sposobnošću - prosječni ispitanik počeo je graditi kredit tek s 22 godine. Milenijalci obično počinju u ranim dvadesetima, budući da je prosječni milenijalac otvorio bankovni račun u 21. godini, kao i dobio svoju prvu kreditnu karticu i počeo plaćati stanarinu oko 23. godine.

Međutim, Generacija Z otvorila je svoj prvi bankovni račun s 19 godina i počela plaćati stanarinu te dobila svoju prvu kreditnu karticu s 20 godina. Čak i tako, jedan od 10 (10%) Generacije Z nema kreditnu karticu ili kreditnu sposobnost. Istraživanje je također otkrilo da bi ovaj kasni početak financijskog obrazovanja mogao biti odgovoran za nedostatke znanja.

42% ispitanika ocijenilo bi svoje razumijevanje načina na koji kreditne sposobnosti rade prosječnim do lošim. Osim toga, jedna trećina vjeruje u prastari mit da će provjera kreditne sposobnosti utjecati na nju, a 19% nije moglo točno uskladiti definicije duga i kredita. I, zanimljivo, 65% ispitanika osjeća da u potpunosti kontrolira svoju kreditnu sposobnost.

GALERIJA: Štedite li i koliko? Njemačko pravilo 10 možda nudi odgovore koje trebate

‘Ovim smo istraživanjem otkrili da, iako se mladi ljudi često krivo percipiraju u financijskom pogledu, oni u velikoj većini razumiju da je dobra kreditna sposobnost ključ financijskog blagostanja’, rekao je Adrian Nazari, osnivač i glavni izvršni direktor Credit Sesame, ‘S 42% ispitanika koji su priznali da slabo razumiju kako funkcioniraju kreditne sposobnosti, imamo veliku priliku obrazovati i osnažiti mlađe generacije’.

Sveukupno, 43% ispitanika preferira bankarstvo putem interneta, a 28% priznaje da se ili ‘uvijek’ ili ‘često’ osjećaju osuđivano zbog svog osobnog bankarstva. Slično tome, 28% pripadnika generacije Z ‘uvijek’ ili ‘često’ osjeća da ih osuđuju kada koriste gotovinu za plaćanje, a gotovo trećina milenijalaca dijeli isti osjećaj (31%).

I nije samo u tome kako plaćaju, 82% ispitanika priznaje da se bore održati korak s navikama štednje i potrošnje svojih prijatelja. To je posebno vrijedilo za milenijalce, jer se 69% ili ‘jako’ ili ‘donekle’ bori i muči. Za generaciju Z, samo 24% spada u kategoriju ‘jako’, dok više (40%) ima tendenciju da se ‘donekle’ muči.

VEZANI ČLANCI:

U svjetlu trenutnog gospodarstva, ispitanici su pažljiviji s potrošnjom (48% naspram 31%), dok 27% zapravo vjeruje da će dobivanje kredita 2024. biti nešto lakše. To može biti posljedica činjenice da su povećano digitalno bankarstvo (24%), kao i povećana svijest i pristup kreditnim rezultatima (20%) najviše promijenili pristup trošenju.

Dug na kreditnoj kartici također utječe na veće ciljeve, poput kupnje kuće (35%), odlaska na odmor iz snova (29%) i štednje za mirovinu (28%). Ali, kada je riječ o cjelokupnoj financijskoj praksi, ispitanici se pridržavaju izreka ‘vrijeme je novac’ (52%), ‘štedi za crne dane’ (46%) i ‘nikada nemoj trošiti novac prije nego što ga imaš’ (42%).

‘Iako je vrijedno divljenja što je mlađim generacijama jako stalo do društvenih pitanja, to nije sve do čega im je stalo’, rekao je Nazari, ‘Oni brinu o izgradnji i održavanju pozitivne kreditne sposobnosti kako bi mogli postići veću financijsku neovisnost’.

Kako uštedjeti struju i vodu pri pranju rublja?