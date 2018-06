Pozvali ga na roštilj pa u čudu gledao što su mu stavili u pecivo

U današnje vrijeme postoji mnogo vegetarijanskih zamjena za meso pa se mnogi možda i ne bi primijetili da je riječ o vegetarijanskom roštilju.

Međutim, to nije bio slučaj s Nickom Smalleyjem. Ljubitelj mesa pozvan je na vegetarijanski roštilj. Očekivao je da će posluživati uobičajenu hranu, ali bez mesa. Bio je uzbuđen i jedva je čekao što će novo probati. Kad su mu poslužili jelo pod nazivom aspara-dog (šparoga u pecivu), ostao je u šoku.

''Hrana je mirisala odlično, baš kao da poslužuju meso i to me impresioniralo. Nakon sat vremena čuo sam domaćine kako govore da je hrana pripremljena i da je vrijeme da se poslužimo. Kad sam došao na red, jedan od domaćina dao mi je dao pecivo i rekao da ga mogu koristiti za ‘aspara-dog’ te me uputio prema redu za spaljene šparoge. Nisam znao što da radim. Ne znam zašto su domaćini mislili da je u redu takvo nešto poslužiti za više od 15 ljudi. Kad su primijetili moj začuđeni pogled, rekli su mi da probam, tvrdili da je to jelo dobro. Međutim, jelo je bilo suho, previše je bilo peciva, a premalo povrća. Na kraju je roštilj ispao sasvim dobar, ali mislim da je to zbog piva koje smo popili'', izjavio je Nick za UNILAD.

Nick je objavio sliku na Twitteru i prikupio više od dvije tisuće lajkova, 585 retweetova i velik broj komentara bijesnih ljubitelja mesa, ali i vegetarijanaca.