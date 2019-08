Položaj u kojem spavate otkriva puno o vama i o kvaliteti sna

Stručnjaci su proučavali načine na koji ljudi spavaju i podijelili ih u tri grupe: one koji spavaju na leđima, one koji spavaju na trbuhu i one koji spavaju na boku, a za svaku skupinu su donijeli i nekoliko zaključaka.

Ispitano je 2 000 ljudi u Americi, a skoro polovica najviše voli spavati na boku. Ljudi kojima najviše odgovara ovaj položaj, spavaju šest sati navečer, ali im zato da zaspe treba oko 24 minute. Ova skupina kaže kako su noćne ptice i ekstroverti, piše Pretty 52.

Oni koji spavaju na leđima prvi zaspe, a za stanje dubokog sna im je potrebno samo 20 minuta. Ta grupa sebe opisuje kao ranoranioce i introverte. Također, mogu imati probleme spavanja kao što su hodanje ili pričanje u snu, a često imaju i noćne more.

Ljudi koji vole spavati na trbuhu su i noćni, ali i jutarnji tipovi, a uz to su i ambiverti (miks između introverta i ekstroverta). Da zaspu im treba oko 23 minute i spavaju oko šest sati svake noći.

