"Pokupila sam bakteriju na bazenu i osjećam svrbež! Moram li kod liječnika?"

Pitanja o svrbeži i peckanju u području vagine često su postavljana na Ordinacija.hr. Jedna korisnica sumnja kako joj se ovaj problem događa zbog moguće bakterije koju je pokupila na bazenu.

- Zadnjih par dana osjećam svrbež i ponekad lagano peckanje u području vagine (na samom ulazu), nemam nikakve smetnje prilikom mokrenja niti promjene po pitanju iscjetka ili mirisa. Pretpostavljam da sam možda pokupila neku bakteriju na bazenu pa me zanima je li potreban odlazak ginekologu, urologu ili si mogu nekako sama pomoći - upitala je.

Dr. Darko Husar odgovorio joj je kako je infekcija najvjerojatnije uzrokovana gljivom koja se zove Candida albicans.

- Simptomi koje navodite upućuju na infekciju i to najvjerojatnije gljivom koja se zove Candida albicans. To je inače najčešća infekcije na spolovilu i u rodnici žene. Ne smatramo je spolno prenosivom. Također, kada navodite da ste je "pokupili" u bazenu, to je vrlo često predrasuda, no to zapravo nije točno. Ta gljiva živi na koži i sluznicama svih nas (i žena i muškaraca) u obliku spora, odnosno neke vrste "sjemena". Kada spore dođu na "plodno tlo", odnosno u genitalnom traku žene je to smanjenje kiselosti (što ima zaštitnu ulogu od porasta gljiva), tada "propupaju", a to uzrokuja pojavu svrbeža i peckanje i to upravo karakteristično na ulazu u rodnicu.

Bazenska voda koja je klorirana može imati samo ulogu da svojim djelovanjem tu kiselost može poremetiti jače od obične, čiste vode npr. iz rijeke, jezera ili mora. Za infekciju gljivama ne trebate tuđe uzročnike, imate svoje koje samo porastu. Svakoj ženi će se to dogoditi od vremena do vremena. Terapija Canestenom, koju ste i sami predložili, je najčešće dovoljna i uspješna. Radi toga ne morate na ginekološki pregled. Canesten u ljekarni možete kupiti bez recepta i to prvestveno vaginalete koje 3 večeri za redom stavite u rodnicu (vaginalete, jer je izvor infekcije uvijek u rodnici). Kremu možete, ali i najčešće ne morate upotrijebiti. Sama terapija kremom (premda su smetnje izvana uobičajeno izraženije od smetnji u rodnici), najčešće nije dovoljna jer kao što rekoh, izvor infekcije je u rodnici iz koje dolazi uzročnik koji uzrokuje smetnje - napisao je dr. Husar, a svoje pitanje ovdje mu možete postaviti i vi.

