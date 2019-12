Pobuna na Visu zbog mačka: "Lučki, ne damo tvoja jaja!"

Na Facebook stranici "Tražim nudim otok Vis" pojavio se oglas o cijeniku kastracije mačaka. Autorica oglasa Ana Kovač rekla je kako se cijene kastracije kreću od 150 do 250 kuna, a i da prihvaća donacije na svoj privatan račun. Screenshot posta objavio je morski.hr.

Pozvala je stanovinike Visa na što veće donacije jer je volonterima koji se brinu o kastracijama potrebna pomoć. A sve te akcije kastracije opravadava navodnom odlukom Grada Visa kako o obaveznoj sterilizaciji uličnih mačaka.

No, stanovnici Visa nisu dobro prihvatili njenu obavijest pa tako i Srećko Marinković, administrator grupe Klub obožavatelja Visa i viškiga jazika, napisao kako ne smiju dirati mačka Lučkoga koji je stekao takvu popularnost da je postao viški brend.

Mačak Lučki poznat je u Visu po svojim putovanjima, to jest on voli "sjesti" na trajekt i voziti se s otoka na kopno i natrag. Jednom je čak malo zalutao pa je postao i poznat jer su stanovnici Visa brzo posegli za društvenim mrežama kako bi se našao njihov mačak.

Nakon objave Ane Kovač o njegovoj mogućoj kastraciji, ljudi su bili ljuti zato što su rekli kako će kastracija promijeniti ponašanje Lučkog i to više neće biti onaj njihov stari mačak.

No, Srećko Marinković je upravo bio taj koji se žestoko okomio na svoju sugrađanku i napisao što misli o tome. Njegova objava je:

"Od kuda tebi pravo da otmeš (jer tvoj je postupak upravo to!) Lučkoga i vodiš ga na kastraciju. Pa Lučki nije tvoj! Lučki je vlasništvo cijelog Visa i onih koji se o njemu brinu: momaka iz Lučke uprave, posade trajekta Hektorović, posade katamarana Karolina, Eni, koja se o njemu brine i liječi ga… Lučki je vlasništvo svih nas! Cijelog Visa… i cijele srednje Dalmacije, a i šire… Gdje si ti bila kada se za Lučkog ni znalo nije? Tko je o njemu vodio brigu? Tko ga je hranio, pazio i mazio? Kad je nestao zadnji put, što si poduzela da se nađe? Nisi ništa!

Ostavi se ćorava posla i neka o tome odluče Višani i svi oni koji se o njemu brinu. Svi kojima je to čast i koji to rade iz ljubavi. I svi oni kojima je prirastao i srcu i duši. Skloni se sa javne pozornice Visa koja je rezervirana za Lučkog!!! Ne skreći pažnju na sebe i vrati se u svoju anonimnost. Kastriraj maške kontejneruše! Za to imaš i podršku i svu pohvalu – ali ostavi se Lučkog! Mogli bi se i složiti da se Lučki učini neplodnim, ali na human način, kod licenciranog veterinara uz adekvatnu cijenu i uz uvjet da mu se ne reže uho (kao oznaka sterilizacije). Ali pustimo da o tome odluče Višani i svi obožavatelji mačka Lučkog!

Stoga, ovim postom tražimo od Višana i svih onih kojima je Lučki prirastao srcu i duši da se izjasne da li žele ili ne da se Lučki kastrira?

Lučki, ne damo tvoja jaja! (kliče posada ‘Petra’ i katamarana) – napisao je o ovome branitelj najpopularnijeg viškog mačka. Sudeći po komentarima, dosta građana se slaže s njim."

Nakon svega Morski.hr pitao je Anu Kovač o cijeloj ovoj situaciji, a evo što je ona imala za reći:

"Taj neki stanovnik je stari prdonja koji ne zna ni kako Lučki izgleda, nikad ga nije nahranio, pomazio ili nešto treće. Lučki nije maca Višana i srednjeg jadrana, već ulični mačak koji po zakonu Lijepe naše, a uskoro i po odluci Grada Visa MORA bit steriliziran/ kastriran. Pametnome dosta."

Na pitanje ima li ona udrugu koja se bavi baš brigom o mačkama lutalicama, to jest koja je njena uloga, rekla je:

"Građanska inicijativa. Samo osoba koja se brine za ulične mace u dijelu Visa koji živi. Nikoga se nije otelo, u pitanju je ulična maca koja je kao i sve druge. Svaka nečipirana maca je ulična, koliko god popularna bila."

Na kraju samog razgovora kada su je upitali može li objasniti po kojoj osnovi prikuplja donacije, samo je rekla ne i završila razgovor. Kako piše Morski.hr, nedugo nakon razgovora objava na Facebook stranici je uklonjena.