Pobjedničke pjenušce sjajno su pratili i već provjereni odličnici vina s mjehurićima

Još jednom, šesti put po redu, održan je uspješno Salon pjenušavih vina Zagreb. Glavni festival pjenušavih vina u metropoli okupio je 25 izlagača iz Hrvatske, Slovenij i Italije koji su privukli opet ozbiljan broj posjetitelja. Ništa čudnoga, pjenušci su svoju popularnost među ljubiteljima vina u nas ostvarili već pred jako dugo vremena. Danas ih pijemo kao aperitive, ali ima i onih koji su njima zamijenili jutarnju kavu! Na 6. Salonu pjenušavih vina opet se moglo doista probati zaista izvrsnih pjenušaca, prije svega ovogodišnje laureate ocjenjivanja Kopjarov Rosé; Josipovićev Jazz i Pavlomirov 1288.

Foto: Julio Frangen

Ta tri pobjednička pjenušca stajala su i na ulazu u salu Restorana Maksimir gdje se salon održavao ali u posebnom aranžmanu, u santi leda oblikovanoj od Tvornice leda. Osim tri pobjednička pjenušca ovogodišnjeg ocjenjivanja, kao i prethodnih godina, moglo se isprobati još zaista izvrsnih pjenušaca. Upoznali smo se, primjerice, sa slovenskom vinarijom Albiana koja je predstavila tri izuzetno konkretna bruta, jako suha, a kod bruta napravljenog od chardonnayja i kraljevine vidjelo se zašto je dosegao treće mjesto među bijelim pjenušcima. Probali smo i najbolji pjenušac iz te kategorije, Josipovićev Jazz od graševine i rajnskog rizlinga nije ostavljao mjesta za ništa osim uživanje, slično kao i Pavlomir 1288 kojega smo se nauživali na predstavljanju salona nekoliko dana prije.

Foto: Julio Frangen

Vinarije Kopjar i Kota pokazale su da i u Zagorju rade zaista odlične pjenušce, uostalom riječ je o vinarijama koje su ove godine dale prvake među roseima, ispred Radgonskih Gorica čije se odlične pjenušce moglo također probati na salonu. Kao i one drugih vinarija koje znamo po sjajnim pjenušcima, poput Isteniča, Degrassija, Bolfana a prilika je bila da se malo bolje upoznamo i s istarskom vinarijom Monte Rosso i njihovim odličnim pjenušcima. Dodatna su vrijednost salona radionice. Ovaj puta bile su to Pjenušavi susret u čaši: Hrvatska & Slovenija koju su moderirale su organizatorice, dr.sc. Nina Levičnik, osnivačica mreže Salon of Sparkling Wines i prof. Marija Vukelić, direktorica Salona pjenušavih vina Zagreb, naglasivši pritom važnost čaše iz koje se pjenušava vina piju. Za ovu prigodu odabrana je hrvatska čaša - Riedel Malvazija istarska koja odlično ističe mirise pjenušavih vina. U kušanju naslijepo i neobaveznom vinskom razgovoru uz najbolje ocijenjene pjenušce mreže - Kopjar, Josipović, Pavlomir, Albiana, Kozinc i Klet Krško - polaznici su pokušali prepoznati iz koje države dolaze. Na drugoj radionici »Pogodi metodu: charmat ili tradicionalna« po dva pjenušca obiju metoda kušana su također naslijepo.