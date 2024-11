Planirate put avionom za božićne praznike? Birajte let na ovaj dan i uštedite si novac

Kako se približava sezona praznika, tako obitelji diljem zemlje počinju planirati svoja putovanja. Bilo da se vraćate kući za praznike ili ste obitelj odlučili odvesti na neku destinaciju, važno je pažljivo pratiti ukupne troškove. Sada je stručnjak za putovanja podijelio kako možete uštedjeti više od tisuću eura leteći na određeni dan, piše Express.

Mnogi ljudi sanjaju provesti Božić u New Yorku, koji je poznat po svojim ekstravagantnim dekoracijama i kultnim blagdanskim događanjima. Poznat kao kulisa za brojne božićne filmove, New York je postao vrhunsko blagdansko odredište među turistima. Za one koji žele doživjeti uistinu jedinstven Božić, stručnjaci za putovanja na Netflightsu identificirali su najbolji dan za let u New York, a jedan određeni datum mogao bi vam pomoći da značajno uštedite.

Prema stručnjacima, najprometniji dani za putovanja oko Božića su, očekivano, 21. i 22. prosinca. Putnicima koji planiraju letove savjetuje se da izbjegavaju ove datume jer će zračne luke vjerojatno biti vrlo pretrpane. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju letenje na sam Božić za ugodnije iskustvo."Možda ćete primijetiti da je zračna luka tiša, što je puno opuštajuće uz neko piće u ruci. Ako odaberete jutarnji let na Božić, vidjet ćete da je manja gužva i brže ćete proći sigurnosnu kontrolu, što znači manju vjerojatnost kašnjenja", objasnila je Amanda Parker iz Netflightsa.

Na nekim letovima bi vas moglo dočekati i iznenađenje. "Neke zrakoplovne kompanije ponudit će vam blagdanske poslastice, obroke ili čak posebne usluge na letovima koji polijeću na Božić, što čini let vrlo posebnim iskustvom!", dodala je. Parker je objasnila i da putnicima obično preporučuju da svoje dugolinijske letove rezerviraju barem četiri do šest mjeseci prije putovanja da bi dobili najbolju ponudu i izbjegli rizik da letovi budu potpuno popunjeni.

