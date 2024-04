PITANJE DANA Vjerujete li u horoskop?

Na portalima i u novinama svako dnevno možemo naći dnevni, tjedni, mjesečni, pa i godišnji horoskop. Od sreće u ljubavi, do sreće u financijama, uvijek možete pročitati što će vam se dogoditi ili što možete očekivati u narednim danima. I dok mnogim ljudima horoskop služi kao vrsta zabave, postoje i oni koji se striktno u životu vode natalnom kartom.Neki ljudi smatraju da to nikako nije istinito, te uopće ne vjeruju u astrologiju, no ima i onih koji važne životne odluke ne donose kada nastupi retrogradni Merkur.

Jedno istraživanje u Švedskoj bavilo se upravo tom temom. Provedeno je na 264 ispitanika, starosti od 25 do 34 godine. Ispitanici su odgovarali na pitanja o astrologiji, rješavali su test osobnosti, test za narcisoidnost i test inteligencije. Ono što je naučnike posebno iznenadilo, to je da je vjerovanje u astrologiju veoma povezano sa narcisoidnim ljudima.

VEZANI ČLANCI:

Tako se u časopisu Psychology Today se objašnjava da narcisi vole astrologiju jer na taj način misle da imaju "posebno mjesto u svemiru". Psiholozi su istakli da pozitivna astrološka predviđanja ojačavaju osjećaj vlastite veličine kod čovjeka i da su zbog toga još privlačnija narcisima.

No, neka istraživanja sugeriraju da astrologija pomaže ljudima da shvate stvari u vremenima kada se život čini složenim, pa tako astrologija postaje alat kojemu se može obratiti za utjehu. Povijest pokazuje da su ljudi bili više zainteresirani za astrologiju u burnim vremenima, a interes je porastao tijekom Velike depresije 1930-ih, kao i u Njemačkoj između dva svjetska rata. U novijoj povijesti, astrologija je procvala nakon pandemije koronavirusa. Zašto astrologija doživljava vrhunac u teškim vremenima? "Zato što mnoge tradicionalne institucije nisu uspjele pružiti ljudima mapu značenja. Također, astrologija je, za razliku od tih institucija, bila mjesto dobrodošlice za sve ljude", kaže dr. Jennifer Freed, psihologinja i astrologinja.

Drugi aspekt je da se astrologija može svidjeti onima koji percipiraju vanjski lokus kontrole. Netko s vanjskim lokusom kontrole zaslužit će vanjske sile i za dobro i za loše, okrivljujući te sile ako nešto pođe po zlu i pripisujući sreću za uspjeh. Stoga im astrologija može biti privlačna jer vjeruju da im može donijeti sreću koja bi ih mogla potaknuti da potraže druge oblike unutarnjeg osnaženja. Također može biti da je to iluzija kontrole. To je način da razumijemo svoj identitet Na astrologiju se gleda kao na način na koji netko traži potvrdu vlastitog identiteta, ili kako razmišlja o sebi. Freed se slaže, videći to kao alat koji ljudi mogu koristiti za "razvijanje svojih jedinstvenih darova i korištenje za potvrdu i ohrabrenje."

Pouzdani i nesebični: Ovo su najsuosjećajniji horoskopski znakovi!