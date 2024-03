PITANJE DANA Kako radite francusku salatu?

Kraljica blagdanskog stola (i za Božić, ali i za Uskrs), neki bi tako nazvali jednu od najpoznatijih salata. Francuska salata definitivno je neizbježna u našim krajevima kada je u pitanju priprema hrane za blagdane. No, često se potakne rasprava što u nju zapravo ide, odnosno koji sastojci se stavljaju, a koji ne.

Ova se salata jede diljem Europe, u Izraelu, Iranu, Mongoliji pa sve do Latinske Amerike, i to uobičajeno za vrijeme blagdana. Neke verzije imaju meso, neke su bezmesne, no zapravo ima barem 10 različitih verzija ove salate, ma kako god je zvali.

VEZANI ČLANCI:

Tradicionalno se priprema od krumpira, graška, kiselih krastavaca, mrkve, kuhanih jaja i majoneze. Mnogi se drže te tradicionalne recepture, no poneki ju ipak malo izmijene. Tako se često vode rasprave oko toga treba li u nju staviti jabuku. Jedni tvrde da su upravo one ključan dodatak koji svemu daje dozu osvježenja i slatkoće, dok su drugi uvjereni kako bismo ih trebali izbjegavati u širokom luku i držati se klasičnog recepta. Zato sada pitamo vas:

Znate li zašto se na Uskrs jedu jaja? Iza toga je dugogodišnja tradicija!