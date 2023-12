Perete li dovoljno svoje lice? Evo što kažu dermatolozi!

Perete li dovoljno lice? Dr. Sapna Palep, certificirana dermatologinja i osnivačica Spring Street Dermatology u New Yorku, rekla je da je ovo pitanje koje često čuje od mnogih pacijenata. 'Jasno je da se o tome vodi rasprava i da pacijenti traže odgovore na ovu važnu temu', dodala je za New York Post.

Koliko često trebate prati lice? Presuda glasi: Sva četiri dermatologa koja su konzultirana za ovaj članak rekla su da obično preporučuju pranje lica dva puta dnevno. Ipak, postoje neka pravila i upozorenja koja treba imati na umu. 'Općenito govoreći, pranje lica dva puta dnevno dobro je pravilo! Međutim, to će u potpunosti ovisiti o vašem tipu kože, vašem načinu života i dnevnim aktivnostima', rekla je dr. Wendy Long Mitchell.

Ako imate suhu ili osjetljivu kožu, trebali biste pripaziti na to koliko perete lice - tako da bi jednom dnevno moglo biti dovoljno za neke ljude. 'Ako imate puno lučenja masnoće, tada biste trebali prati lice dva puta dnevno kako biste očistili kožu i uklonili taj višak masnoće, koji začepljuje pore'. Rekla je dr. Wendy.

Dr. Morgana Colombo, dermatologinja iz Virginije, rekla je da je pranje lica prije spavanja i ponovno kad se probudite ujutro idealno za čišćenje kože od naslaga prljavštine i ulja koji se javljaju prirodno te dodala: 'Tijekom dana vaša je koža izložena svim vrstama peludi i prljavštine koja dospije u vašu kožu'.

Palep je primijetila da je 'vrijeme o kojem se ne može pregovarati pranje lica na kraju dana prije spavanja' - i da biste to trebali učiniti prije nanošenja bilo kakvih dodatnih proizvoda za njegu kože. Dodaje: 'Ako se tuširate navečer, operite lice pod tušem. Većina će ljudi oprati lice ili ujutro kad se probude ili nakon vježbanja. Neki ljudi mogu otkriti da ako se dobro umiju navečer, ne trebaju prati lice ujutro'.

'Ali, većinom mislim da ljudi vole osjećaj čistog lica za početak dana, stoga preporučujem korištenje nježnog sredstva za čišćenje koje s kože ne skida eterična ulja', preporučuje. Koristite toplu vodu kada perete lice i ruke kako biste ih učinkovito očistili, a da ne budete pregrubi. Osušite lice ne trljanjem, već brisanjem lica ručnikom.

Dr. Rachel Reyes-Bergano, medicinska direktorica SkinSpirit Pasadena u Kaliforniji, predlaže korištenje micelarne vode ili sredstva za čišćenje koje nije na bazi sapuna za uklanjanje svih nečistoća nakon vježbanja, a nakon toga nanošenje hidratantne kreme koja će vam pomoći u održavanju zaštitne barijere kože. 'Klonila bih se maramica za šminku jer mogu biti previše abrazivne za rutinsku upotrebu i dovesti do iritacije kože ili milije (sitne ljuskice kože zarobljene ispod naše kože)', dodala je.

Palep je rekla da biste trebali oprati lice nakon vježbanja jer ako ostavite znoj na koži, mogao bi se pomiješati s prirodnim bakterijama koje se nalaze na površini kože. 'Kombinacija to dvoje može dovesti do začepljenih pora i akni', dodaje. Colombo je rekla da realno, neće svi oprati lice odmah nakon treninga, ali je 'što prije, to bolje kako biste mogli očistiti lice i riješiti se nakupina'.

Osobito je važno ne ići spavati s nakupljenom prljavštinom na licu pa svakako odvojite minutu ili dvije da operete lice prije spavanja. Također, ne dopustite da vaš trud oko pranja lica bude uzaludan jer čistite na pogrešan način. 'Ne samo da je važna dosljednost, već je važna i temeljitost kod svakog čišćenja', rekla je Reyes-Bergano.

Savjetovala je da pri pranju koristite nježne kružne pokrete vrhovima prstiju i da se također perete najmanje 30 sekundi. 'Zabrinutost oko nepranja lica je da ako ne čistite lice dovoljno često, zapravo ostavljate naslage na licu koje mogu dovesti do iritacije, izbijanja i upala', rekla je Long Mitchell, 'Pranje lica svaki dan ili dva puta dnevno može poboljšati vaše cjelokupno zdravlje kože. Primijetit ćete čišću i zdraviju kožu stvaranjem rutine za njegu. Čak i ako ste imali dug dan - nemojte preskočiti pranje lica prije spavanja. Vaša koža će vam biti zahvalna'.

