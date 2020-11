Pedalirajte najslađom biciklističkom rutom štrudle na svijetu

Kakvog je okusa najslađa biciklistička ruta na svijetu? Prije nego tu biciklističku slasticu i sami isprobate, vodimo vas na vožnju koja traje dva sata uz rijeku Dobru i oko sela štrudle Jaškova. Karlovačka županija i grad Ozalj unapređuju razvoj cikloturizma, ali i brendiraju vlastite proizvode koje nude na ruti. Samo štrudle imaju sto vrsta koje se mogu kušati u ozaljskom kraju. U Jaškovu se sve vrti oko restorana i pansiona Žganjer te niza OPG-ova koji također čine ovu rutu najslađom i najboljom “Family bike rutom” u Hrvatskoj. Štrudloljupci nakon pedaliranja mogu se zasladiti Guinnessovom štrudlom ili pak onom jaškovskog baruna od jabuke, oraha i cimeta. Ili još bolje – sve začiniti tortom Katarine Zrinski koja se priprema po receptu s obližnjeg ozaljskog dvora Zrinskih i Frankopana. Ali prije sjednimo na bicikl i krenimo iz Jaškova prema obližnjem Grdunu i mostu na Dobri koji će s pogledom na slapove i vrckavu rijeku sve početi. U koje se god godišnje doba vozili, ovdje ćete osjetiti svu čar spoja nizinskog i planinskog kraja u kojem se sastaju i Dobra i Kupa te počinje vinogorje i šumska bespuća Žumberka. Nakon prelaska Dobre, krenuli smo lijevo i vozili se po desnoj obali Dobre. I po finoj makadamskoj podlozi krenuli u avanturu na dva kotača. Vizura čudesne Dobre koja je čas uz vas, a već za tren nestaje u kanjonu ili u polju. Ovdje je sve lijepo, primjerice selo Priselci kroz koje prolazi. Vidjet ćete konje, domaće životinje poput purica i gusaka koje će vam praviti društvo svako malo. Osjetiti život na selu, i to s bicikla, bit će užitak za pet. Tu su i lagane šumske uzbrdice, tek toliko da se malo ugrijete. Puno ima kuća za odmor, ovdje se zaista da uživati. Nakon deset kilometara vožnje dolazi se do još jednog mosta preko Dobre, a zatim se skreće desno po poljskoj cesti jedan kilometar. Ne može se pogriješiti jer nema dalje. Ovo je jedno od najljepših riječnih ušća. Kupa i Dobra čine ovo sjajnim mjestom za sjesti, uživati, gledati i slušati žubor Kupe koja preko malih kaskada želi potisnuti i nadjačati tihu i mirnu Dobru koja djeluje kao da i ne želi ići dalje, već ostati ovdje. Dno Dobre je pješčano i svi vole ovdje prošetati po rijeci. Ljeti se, dakako, i okupati. Biciklisti obožavaju kada mogu začiniti izlet na rijeci ili uz nju. Sljedeći bike point je obližnje naselje Gornje Pokuplje gdje se petsto metara treba kretati državnom cestom u smjeru Ozlja, a zatim skrenuti lijevo na lokalnu prometnicu za Jaškovo. No izletu još nije kraj, slijedi uspon u gorski dio Jaškova, do sela Vuksana. Po cesticama potom ruta vijuga doslovno kroz dvorišta i spušta se do mjesne crkve. Tu je OPG Kovač, preporučeno mjesto za posjećivanje. Na imanju buča možete se upoznati s proizvodnjom i uzgojem. Bučino ulje i koštice samo su neki od proizvoda koje možete kušati ili se zasladiti, naravno, štrudlom. Nakon 15 kilometara pedaliranja bike izlet za sve završava kod restorana Žganjer, gdje možete upoznati prvu ambasadoricu štrudle – tetu Maricu koja će vam rado pokazati kako se priprema ova domaća slastica. Ovih jesenskih dana na meniju su štrudle od meda, šumskog bilja i bučina brašna. Tako je i nastala biciklistička ruta koja kruži uz rijeku Dobru i priča o štrudli.

Foto: Dražen Breitenfeld

Ovih jesenskih dana na meniju su štrudle od meda, šumskog bilja i bučina brašna

Foto: Dražen Breitenfeld

U selu Priselci puno je kuća za odmor. Ovdje se uistinu može uživati i dobro odmoriti u netaknutoj prirodi na obali rijeke Dobre

Foto: Dražen Breitenfeld

Opčinjava vizura čudesne rijeke Dobre koja je čas uz vas, da bi već sljedeći tren nestala u kanjonu ili polju