"Pazi da te ne uhvati propuh" i ostala upozorenja roditelja koje nam govore cijeli život

Postoji nekoliko stvari koje naučite kada ste roditelj, na primjer da nikad ne možete sasvim biti sigurni od čega je mrlja na djetetovoj majici djeteta ili da nema veze koliko grickalica spremite za put, uvijek će vas kada stanete na benzinsku pitati: "Mogu li dobiti čokoladicu?" No, roditelji u odgoju i sami pokupe neke navike koje ni ne primijete da rade, a nastavljaju se i nakon što im djeca odrastu, prenosi Best Life.

Pogledajte koje su to loše navike roditelja koje mogu utjecati na djecu:

Primjerice, jedna od navika koju ima svaki roditelj je partnera oslovljavati s mama ili tata, čak i ako djeca nisu u blizini. Svaki roditelj nesvjesno počne koristiti ove 'nadimke' kako bi olakšali svom djetetu da shvati tko je tko, ali čak i desetak godina kasnije ti izrazi ostaju isti. Također imaju naviku sve pitati jesu li obavili nuždu i tjerati ih u zahod. Roditelji znaju da prije svakog odlaska u auto moraju barem pet puta pitati djecu jesu li otišli na zahod. Te se navike teško riješiti, pa roditelji svojim tinejdžerima znaju stalno ponavljati isto pitanje.

Kada su djeca mala, roditelji ih žele zaštiti od svega pa tako i zastrašujućih scena u filmovima. Kako djeca rastu, mogu gledati sve više sadržaja, ali roditeljima i dalje zna pobjeći upozorenje. Ne mogu se odviknuti ni od navike da djeci govore da ponesu jaknu, čak i ako je vani toplo jer nikad se ne zna kada će zahladiti.

Ono što je karakteristično za naše podneblje jest da roditelji često upozoravaju djecu da se čuvaju propuha ili da ne izlaze vani s mokrom kosom.

U narodu se posebno uvriježio veliki broj izreka povezanih s propuhom, skoro toliko da se počnete pitati nije li u pitanju pošast gora od kuge: od one da stajanje na propuhu donosi prehladu, preko one koja predskazuje upalu uha, upalu pluća, upalu zuba i zubobolju, do ukočenja u leđima ili vratu, pa sve do – smrti. Naime, poznata je izreka: "Nitko još nije umro od smrada, ali od propuha jest". Ne može se reći da sva ta vjerovanja imaju potvrdu u znanjima iz medicine. Tako, na primjer, u udžbeniku iz infektologije iz 2006. godine u poglavlju prehlade stoji da "unatoč uvriježenim vjerovanjima i zapažanjima, nema sigurnih dokaza da su hladnoća, propuh, umor, neispavanost i slična stanja povezani s učestalošću prehlade", dok se u brojnim tekstovima o uzrocima upale uha navodi kako ona nije povezana s pothlađivanjem ušiju, propuhom i slično te da nošenje kape i kada ona nije potrebna neće smanjiti učestalost upala, piše 24sata.

Jedna stvar od koje se većina roditelja ne može odviknuti je kava: