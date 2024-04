Pas vam se boji automobila? Evo kako riješiti taj problem!

Neki psi su potpuno opušteni s automobilima. Drugi, međutim, mogu biti prilično reaktivni kada su u pitanju automobili. To ima smisla, budući da su automobili veliki, glasni i brzi. No, što možete učiniti ako vaš pas reagira na automobile, a sve najbolje poslastice za pse na svijetu ne uspijevaju zaustaviti ga da laje i nasrće? Pa, tim u Happy Dogs Trainingu, koji je osnovala certificirana trenerica i stručnjakinja za ponašanje životinja Piper M Novick, ponudio je nekoliko savjeta, prenosi Yahoo.

U videu na Instagramu, trenerica Benah Stiewing započinje trening sa Stellom dopuštajući joj da se smjesti u svoje okruženje, istražujući i njušeći dalje od okidača. Polako kreće, pazeći da uvuče Stellu u situaciju.

‘Kada Stella pokaže opuštenost, počinjemo raditi’, kaže ona, ‘Počinjemo s igrom, privlačeći i jačajući pozornost u okruženju koje odvlači pažnju. Nakon što dobijem pouzdan angažman Stelle, počinjemo raditi na njezinom okidaču’.

Premještaju se u okruženje u kojem će se pojaviti automobili. Kada Stella primijeti okidač, ali ne reagira na njega, Stiewing je podupire, a Stella se odmiče od okidača kako bi zauzela prostor i uzela hranu. Stiewing dodaje: ‘Kako Stella napreduje, postupno smanjujemo udaljenost’. S vremenom, Stella će se moći približiti automobilima bez reakcije - primijetit će ih, ali neće ništa učiniti.

Ako vaš pas reagira na automobile, to može otežati šetnje i izlete, a što ako vaš pas treba ići veterinaru, ali se vi tamo morate voziti vlastitim automobilom? Ne očekujte da će vaš pas preko noći prestati reagirati na automobile. To je može potrajati, stoga je važno imati strpljenja i razumijevanja. Iako bi život u blizini automobila mogao biti normalan za većinu nas, on može biti zastrašujući za pse.

