Partner zarađuje triput više od nje, a inzistira da sve troškove dijele po pola: 'Nije u redu!'

Promjena karijere ili unapređenje može biti tako sjajan osjećaj, omogućujući vam da možda živite malo ugodnije nego što ste prije i da si priuštite stvari koje možda prije niste mogli. Međutim, jedna je žena ostala uvrijeđena kada je otkrila da njezin partner zarađuje tri puta više od nje, ali inzistira na tome da i dalje ravnomjerno dijele svoje račune, prenosi Mirror.

Ona misli da bi on trebao plaćati više od nje jer zarađuje više i želi pronaći način da ga uvjeri da to i čini kako bi se njihovi izdaci izjednačili, ali ne zna kako postaviti pitanje. 'Jesam li ja loša osoba ako je prihod mog partnera tri puta veći od mog, a on odbija dijeliti račune za kućanstvo bilo kako drugo osim 50/50?', pitala je pokušavajući potražiti savjet kako pristupiti svojoj situaciji. Jasno je da je njemu lakše živjeti ispod svojih mogućnosti nego njoj živjeti iznad svojih, posebno u trenutnoj krizi troškova života.

VEZANI ČLANCI:

Savjetnica Em Clarkson poručila joj je da mora postojati kompromis, ali on mora doći od partnera s višim primanjima. 'On može živjeti ispod svojih mogućnosti, ali ti ne možeš živjeti iznad svojih. Što znači da ako on želi da živiš kao on, morat će to subvencionirati. Pošteno ne izgleda uvijek kao 50/50, osobito u odnosima i s obzirom na krizu troškova života kakva jest, tvrdim da bi pošteniji način života bio da plaćate proporcionalno u skladu s različitim plaćama'.

također je dodala da to nema nikakve veze s feminizmom i da bi partner trebao biti tu da ti olakša život, a ne da ga otežava i odbija platiti više. Sugerirajući da se trebaju pravednije dogovoriti, ova žena treba skupiti hrabrosti da porazgovara sa svojim partnerom.

Iznenadila se kada je vidjela uslugu koju su joj naplatili u restoranu: 'Nisam znala da to postoji!'