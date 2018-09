Ovo su najčešće pogreške koje radite kada nanosite parfem

Znate ono kad pored vas prođe netko, a za njim ili njoj još i oblak parfema?

Ali kod vas to nije tako iako koristite kvalitetne parfeme koje nerijetko koštaju pravo malo bogatstvo?

Vjerojatno nije stvar u tome koju količinu pošpricate na sebe već gdje i što upotrebljavate...

Toaletna voda (Eau De Toilette) sadrži od pet do deset posto parfemskog ekstrakta (koncentriranog mirisa), parfemska voda (Eau De Perfum ) sadrži 10 do 20 posto ekstrakta, a pravi parfem sadrži do 30 posto parfemskog ekstrakta.

Ovo je pet najčešćih pogrešaka koje većina ljudi radi pri uporabu parfema...

Parfemom špricate odjeću

Osim što će pšarfem na tkanini brže "ispariti", ostaviti će mrlje koje ćete teško ukloniti, posebice na svjetlijoj odjeći.

Nanosite parfem preblizu koži

Jedan potisak ili dva, možda i četiri i pet, samo da što veću količinu parfema ostavite na koži tako da ju "dobro natopite" omiljenim mrisisom? To je još jedna od najčešćih pogrešaka. Parfem biste trebali špricati s udaljenosti od oko 10 centimetara od tijela, no ipak ne dalje jer će dosta dragocjenih mirisnih sastojaka samo ostati raspršeno u zraku.

Previše parfema

Ničeg u životu previše nije dobro, tako ni omiljenog parfema na vašoj koži. I u ovoj situaciji manje je više stoga imajte to na umu. Previše parfema može izazvati i glavobolju, a to želilte izbjeći, bez obzira na to koliko dobro mirišete. Dva do četiri šprica su sasvim dovoljna.

Nanosite ga na krive dijelove tijela

Za najbolji učinak parfem nanesite na pulsirajuća mjesta. Na tim mjestima krv jače kola, zbog čega se dotično mjesto zagrijava i tako se miris bolje širi. One se nalaze na vratu, zapešćima, unutrašnjoj strani lakta i na potkoljenicama. Da, i potkoljenicama.

Koristite i dezodorans i parfem u isto vrijeme

Jedna od čestih pogrešaka je upravo ova. Dezodorans će se "boriti" s mirisom parfema, stoga radije birajte neki neutralnog mirisa ako bez dezodoransa ne može izići iz kuće. Uvijek koristite ili jedno ili drugo, osim ako je dezodorans zaista neutralnog mirisa.

