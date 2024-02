Ovo su europske države koje imaju najbolju hranu: Evo kako stoji Hrvatska!

Kada god putujemo, jedno od zanimljivijih iskustava je probati lokalnu gastronomiju. Ovisno od države do države, hrana može zaista biti jedno od najuzbudljivijih dijelova putovanja. Neke države iznimno su poznate po tome što imaju jako ukusnu hranu koja je popularna diljem svijeta.

Primjerice, svi znamo da pizza i tjestenina potječu iz Italije, a gyros iz Grčke. Tako je stranica World of Statistics prošle godine sastavila listu od 50 zemalja rangiranih po kvaliteti hrane, a ovo je top deset.

Best cuisines in the world:



1. Italy 🇮🇹

2. Greece 🇬🇷

3. Spain 🇪🇸

4. Romania 🇷🇴

5. France 🇫🇷

6. Japan 🇯🇵

7. Mexico 🇲🇽

8. Croatia 🇭🇷

9. Portugal 🇵🇹

10. India 🇮🇳

11. China 🇨🇳

12. Brazil 🇧🇷

13. USA 🇺🇸

14. Indonesia 🇮🇩

15. Poland 🇵🇱

16. Bulgaria 🇧🇬

17. Turkey 🇹🇷

18.…