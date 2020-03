"Ovisna sam o seksu i doslovno uništavam svog dečka, bojim se da ću ga izgubiti"

Tracy (31) iz Velike Britanije smatra da je ovisna o seksu i brine kako će zbog toga izgubiti svog dečka koji ju je već nekoliko puta ostavio - baš iz tog razloga.



U emisiji 'The Sex Clinic' otkrila je kako voli svoj posao osobne trenerice jer ga radi od kuće, pa tako može za vrijeme pauze masturbirati, čak tri puta dnevno. Njezin dečko cijelu situaciju jako teško prihvaća, pa su nekoliko puta u dvije godine veze prekidali, prenosi Daily Mail.

Njezinu priču pogledajte u videu:

"Pretpostavljam da to utječe na našu vezu, a ja to ne želim. On se osjeća loše kada ja spominjem masturbaciju, ostane malo 'zatečen' i misli kako sam ga zamijenila. Osjećam da se atmosfera koju smo nekada imali mijenja.", kaže Tracy.



"On je tri godine mlađi od mene, pa sam bila malo zabrinuta hoći li biti stara usidjelica. Iako smo se na početku seksali nekoliko puta dnevno, sada vidi da je moja želja za seksom malo previsoka za njega. Izdržao je pet mjeseci - doslovno ga uništavam u krevetu."



Tracy kaže da ne može spavati noću ako ne doživi orgazam. "Bez toga sam jako neraspoložena, jadna i napeta. Moj dečko je tužan ako me ne zadovolji, ali meni se jako sviđa naš seks. Uvijek želim još i još."



Osobna trenerica nikada nije prevarila dečka niti bi to napravila, po tom pitanju se, kaže, može kontrolirati.



Seksualna terapeutkinja objašnjava da je definicija ovisnosti kada netko nema kontrolu nad onim što radi, do trenutka kada to počinje štetiti njihovom životu, a za Tracy tvrdi da nema ovisnost i da se ne bi trebala brinuti.