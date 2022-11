Ovisan je o filerima za usne i obraze: 'Saloni me više ne žele primati pa ih sada radim sam'

Alan Jackson (27) procjenjuje da ima oko 30 ml filera samo u usnama, kao i različite količine u obrazima, čeljusti, nosu i bradi. I otkrio je da su ga klinike odbile rezervirati za termine jer su mu usne već toliko velike da ih nitko ne želi povećavatipa je umjesto toga naučio kako to učiniti sam.

Nakon što je postao ovisan o popularnim tretmanima ljepote, samo mali broj mjesta pristao bi mu dati injekcije. Čak i tada, obično je to bilo pod uvjetom da potpiše dokumenta kojim se odriče bilo kakvog prava na pravni postupak ako nešto pođe po zlu.

Sad je Alan uzeo stvari u svoje ruke potrošivši 1500 funti (oko 13 tisuća kuna) na tečaj kako bi naučio kako si napraviti filere umjesto da se oslanja na bilo koga drugoga.

“Počeo sam s filerima kad sam imao 20 godina, počeo sam s usnama, a onda sam to radio više puta. Rekao bih da je to ovisnost. Nakon što dobijem filer, poslije se osjećam odlično. Rekao bih da svakih šest tjedana stavljam filer na usne i obraze. Postoji rizik da usne popucaju, a obrazi se rastegnu. Ako pustim da se fileri otope, trebat ću facelifting jer mi se koža jako rastegnula”, ispričao je Alan za The Sun.

“Druge klinike će reći da to neće učiniti, ali ja ću reći da ću potpisati sve dokumente da ih neću tužiti ako mi puknu usne. To je više zbog vlastite sigurnosti. Išao sam na tečaj kako bih naučio raditi filere kako bih to mogao raditi sam. Ipak, ne želim operaciju lica jer mogu postići izgled koji želim s filerom, ali volio bih da mi se zubi preurede tako da budu bjelji i da napravim brazilsko podizanje stražnjice”, zaključio je.

