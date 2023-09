Ovih šest stvari privlače moljce u vaš ormar: Evo kako ćete ih se riješiti!

Ako ste primijetili da vašim domom počinju letjeti moljci, to znači da je vrijeme za temeljito čišćenje ormara. U stadiju ličinke ovi kukci jedu vlakna životinjskog podrijetla, poput vune, kašmira, svile i krzna (znate, sve najskuplje stvari u vašem ormaru!). No, dobra vijest je da su moljci na odjeći rjeđi nego ikad zbog povećanja broja kemijskih čišćenja i drugih sanitarnih mjera. Ipak, trebali biste poduzeti nekoliko koraka kako biste bili sigurni da ih ne privlačite u svoj prostor, piše Best Life.

Odjeća koju nikada ne nosite: Kao da vam je potreban još jedan podsjetnik za čišćenje ormara, razmislite o ovome: "Moljci vole tamna, neometana mjesta, pa obično napadaju predmete koji su pohranjeni i nekorišteni dulje vrijeme", kaže Scot Hodges, entomolog i potpredsjednik Arrowa. Istrebljivači. "Ograničenje pohranjenih predmeta može biti od pomoći, ali ako ne možete smanjiti skladištenje, možete dubinski očistiti, usisati i smanjiti nered u skladišnim prostorima nekoliko puta godišnje." Na taj način moljci imaju manje mjesta za skrivanje. Dodajte još jedan sloj zaštite pohranjivanjem odjeće u hermetičke vrećice, predlaže Hodges.

Gusto nabijena odjeća: Prenapučenost također može biti problem. "Kada je odjeća zbijena jedna uz drugu, zrak ne može pravilno cirkulirati, stvarajući tamno i vlažno okruženje koje je moljcima privlačno", kaže Rich Mullins, istrebljivač i vodoinstalater u H20 Plumbing. "Ova vrsta okoliša pruža idealno tlo za razmnožavanje moljaca za polaganje jaja i razvoj." Objesite svoje stvari dovoljno labavo tako da između svakog odjevnog predmeta ostane malo prostora i nemojte pokušavati spakirati gomilu predmeta na svaku policu. Opet, redovito analiziranje vaših stvari kako biste vidjeli što nosite i što možete donirati, učinit će svijet razlika u držanju stvorenja podalje.

Neoprane polovne stvari: Prema Hodgesu, moljci nisu čest problem u modernim domovima, što znači da ćete najvjerojatnije naići na najezdu ako slučajno donesete štetnike kući. "Stoga je jedna od najvećih pogrešaka u vezi s čistoćom koju ljudi čine, a koja privlači moljce na njihovu odjeću, to što jednostavno ne operu rabljenu odjeću, namještaj, tepihe, deke i druge predmete izrađene od tekstila čim ih unesete u svoj dom", kaže on. "Svakako pažljivo pregledajte ove predmete - mogu biti zaraženi bez vašeg znanja - i operite ih ili kemijski očistite što je prije moguće." Molce možete primijetiti kao sićušne gusjenice ili vidjeti izdajničke rupe koje izgrizaju u predmetima.

Prljavo rublje: Te pretrpane hrpe rublja na podu vašeg ormara mogu djelovati poput švedskog stola za moljce, kao i dlake kućnih ljubimaca, koje su još jedan izvor hrane. Prirodna vlakna poput vune, kašmira, krzna i svile popularna su među mnogim ljudima - a vole ih i moljci. "Ovi materijali daju moljcima hranjive tvari koje su im potrebne za razvoj tijekom njihove ličinke", kaže Mullins. "Teksture i zaostala ulja koja se nalaze u ovim tkaninama čine ih idealnim metama za hranjenje ličinki moljaca." S druge strane, sintetički materijali poput poliestera i najlona manje su privlačni štetnicima jer im nedostaju hranjive tvari i organske tvari. To ne znači da morate u potpunosti izbjegavati prirodna vlakna—oni su neki od najkvalitetnijih materijala za odjeću—samo pazite da ih održavate čistima ili ih čuvate u hermetički zatvorenim vrećicama, osobito izvan sezone kada mogu sjediti netaknut mjesecima.

Ostali štetnici: Ako je vaš ormar imao drugih problema s štetočinama, moljcima bi mogao biti posebno privlačan jer se mogu hraniti materijalima za gniježđenje i lešinama životinja. "Poduzmite korake kako bi stvorenja držali podalje od svog doma, kao što je održavanje prostora čistim od otpadaka hrane, zatvaranje mogućih ulaznih točaka i smanjivanje nereda u vašem dvorištu", kaže Hodges. Ako mislite da ste uočili moljac na odjeći, trebali biste pozvati stručnjaka. "Vlasnici kuća bi trebali osigurati inspekciju i odgovarajuću identifikaciju kako bi se potvrdilo da su problem moljci za odjeću, a ne kukci za tepihe, koji se uobičajeno hrane istom vrstom tkanina i vlakana i koje je teže kontrolirati", kaže Hodges. "Ako napori kontrole ne uspiju, savjetuje se konzultirati se s renomiranom tvrtkom za kontrolu štetočina." Oni će moći vratiti vaš ormar u top formu.

