Ovih osam rečenica terapeuti za parove nikada ne bi rekli svome partneru

Terapeuti su vidjeli i čuli sve: dobro, loše i ružno u odnosima u ljubavnim vezama. Kroz svoje godine profesionalnog iskustva, oni su u stanju odrediti jezik koji spaja parove i jezik koji ih razdvaja. Nekoliko terapeuta za parove otkrili su koje fraze oni osobno nikada ili bi rijetko koristili u svojim vezama, piše Huffpost.

'Ti uvijek...' ili 'Ti nikad...': Nekoliko stručnjaka reklo je da se klone hiperboličkih općih izjava koje počinju s "ti uvijek" ili "ti nikad". “Iako je istina da nikada neću popušiti cigaru i uvijek vežem pojas, kada je riječ o međuljudskim ponašanjima: slušanju, svađi, obrani, ljubaznosti i shvaćanju stvari osobno, 'uvijek' i 'nikad' obično imaju tendenciju natjerati nas da se zatvorimo,” rekla je Winifred M. Reilly, bračna i obiteljska terapeutkinja u Berkeleyju u Kaliforniji i autorica knjige “It Takes One to Tango”. “Prilično je zajamčeno da će vam se reći: ‘To nije istina. Bilo je to jednom...’. Onda ste više u raspravi nego u razgovoru", rekla je. Kako biste svoje mišljenje prenijeli na nježniji i dojmljiviji način, pokušajte dodati riječ "ponekad" umjesto "uvijek" ili "nikad". “Kao, 'ponekad me ne slušaš na način koji pokazuje da si zainteresiran'. Cilj je, naposljetku, razgovarati o tome kako biste imali bolji život zajedno, a ne samo isticati mane jedno drugome", dodala je.

'Zbog tebe se osjećam...': Bez obzira koju emociju ovdje umetnete - tugu, ljutnju ili krivnju, ova vrsta jezika je nešto što seksualni terapeut Jesse Kahn pokušava izbjeći. "Možete reći: "osjećam se krivim kad" ili "osjećam se posramljeno kad", ali nitko drugi vas ne tjera da se osjećate na određeni način i nije pošteno to pripisivati ​​bilo kome", rekao je Kahn, ravnatelj Centra za rodnu i seksualnu terapiju u New York City. Osim toga, kako tvrdi, preuzimanje odgovornosti za vlastite emocionalne reakcije može biti "ljekovito i osnažujuće". Slično tome, bračna i obiteljska terapeutkinja iz Los Angelesa, Gayane Aramyan, rekla je da izbjegava korištenje izjava okrivljivanja “ti” (npr. “Tako si bezobziran”) u svojoj vezi. Otkrila je da one čine drugu osobu obrambenom, što onemogućuje svaki produktivan razgovor. "Izražavam kako se osjećam i kakvo je moje iskustvo s tom situacijom", rekla je.

‘Pa, onda možda ne bismo trebali biti zajedno’: Kada se osjećamo preplavljeni povrijeđenošću ili ljutnjom prema partneru, lako je ispaliti i reći ono što ne mislimo. U ekstremnijim slučajevima, možete čak zaprijetiti da ćete raskinuti s tom osobom - potez koji bračna i obiteljska terapeutkinja iz Los Angelesa Abigail Makepeace snažno obeshrabruje. "Osim ako doista ne razmišljate o prekidu veze, ovu taktiku nikada ne biste trebali koristiti", rekla je Makepeace. "Ove vrste prijetnji nagrizaju partnerov osjećaj sigurnosti i stvaraju ogorčenost." A ako iznova i iznova dajete takve izjave, vaš će partner postati desenzibiliziran na njih. To može utjecati na daljnju komunikaciju i vezu", dodala je Makepeace.

'Trebao bi to učiniti': Sean Davis, bračni i obiteljski terapeut iz Rosevillea u Kaliforniji, rekao je da "rijetko, ako ikad koristi takve izjave." Ostale varijacije mogu uključivati: "Ne bi to trebao učiniti" ili "To je loša ideja." “Ovakve izjave impliciraju da ja znam što je najbolje za nju i stoga imam pravo diktirati njezino ponašanje. To obeshrabruje i potkopava njezinu autonomiju”, rekao je Davis, osnivač The Davis Group Counseling and Wellness Services. “To također postavlja raspravu spremnom da se pretvori u svađu ako se ona ne slaže, jer je njezin jedini mogući odgovor reći da sam u krivu.” Umjesto toga, on prvo provjeri želi li njegova žena njegovo mišljenje o tome ili samo želi da je sasluša. “Ako ona želi moje mišljenje, probat ću to reći ovako: 'Mislim...', 'Čini mi se kao...' ili 'Da sam na tvom mjestu...' Predlaganje mojih misli kao okvirnih omogućuje mi da izrazim svoje mišljenje dok je uvjeravam da se može ne složiti bez da to neslaganje ugrozi naš odnos", savjetovao je.

'Da me voliš, ti bi...': Kada koristite ovu postavku s partnerom, ponašate se na manipulativan način - htjeli to ili ne. Iz tog razloga Kahn nije ljubitelj ovakvih izjava. “Vi u biti postavljate svoju ljubav, odnos i vezu kao neko oružje. Možda ne pokušavate namjerno manipulirati nekim, ali to će imati takav učinak i ishod." Umjesto toga, on preporučuje da "postanete znatiželjni zašto osoba ne želi učiniti ono što želite". Zatim razmislite je li razumno da odbiju i iskoristite to kao priliku za vježbanje prihvaćanja "ne" kao odgovora. Na sličnu temu, Aramyan je rekla da izbjegava jezik poput: "Ako to ne učiniš, onda..." sa svojim mužem. “Ne prijetim niti postavljam ultimatume u svoju vezu. Mislim da su ultimatumi vrlo ozbiljni i osim ako ne mislite ono što kažete, nema smisla to govoriti", kaže ona.

‘Nitko te nikada neće voljeti kao ja’: Na prvi pogled nekome ovo može zvučati nekako romantično. Ali ako razmislite malo bolje shvatit ćete da ova izjava ima otrovne prizvuke. Makepeace je to nazvao "jasnim pokušajem destabilizacije i stvaranja straha kod vašeg partnera". "Implicitna poruka je: 'Nikada me nemoj ostaviti ili zabrljati jer nikad nećeš pronaći bolje niti biti voljen više. U svojoj biti, ovo jednostavno nije istina. Ako vidite kako je vaš partner divan, zašto ne bi i netko drugi? Osim toga, ako vaš partner ostaje u blizini samo iz straha, nikada nećete osjetiti sigurnost koju želite postići ovim komentarom. Pravi osjećaji povjerenja i sigurnosti grade se samo sigurnom i iskrenom vezom", rekao je Makepeace.

‘Moraš se smiriti’: Davis je rekao da pokušava izbjeći reći svojoj supruzi kako će se osjećati u određenoj situaciji. To znači da ne morate govoriti stvari poput: "Samo prestani brinuti o tome" ili "Previše si dramatičan." "Bilo koja od tih stvari samo vodi u svađu. Umjesto toga, samo pokušavam slušati, potvrditi i pustiti emocije da idu svojim tijekom, pokušavajući se sjetiti da ću vjerojatno uskoro trebati isto od nje", savjetuje.

‘Moj bivši/a to nikad ne bi učinio/la’: Prirodno je usporediti svog sadašnjeg partnera s bivšim u trenutku frustracije ili razočaranja, rekao je Makepeace, no verbalizirati ovo svom partneru može biti štetno. I imajte na umu: kada ste emotivni, možda nećete imati jasnoću uočiti da romantizirate svog bivšeg. “Važno je upamtiti da postoji jasan razlog ili skup razloga zašto više niste u ovoj prošloj vezi. Što je još važnije, nadamo se da postoji bezbroj razloga zbog kojih ste sa svojim trenutnim partnerom. Čin usporedbe između vašeg sadašnjeg i bivšeg partnera može biti posebno bolan, jer se može činiti kao negacija dobra, brige i sigurnosti u vašoj trenutnoj vezi", rekao je.

