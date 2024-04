Ovih 6 stvari nikada ne biste trebali usisavati: Mogli bi si stvoriti ogromne troškove

Usisavač je svestran stroj koji se može koristiti za razne stvari - od nereda na podovima, do madraca i stropnih ventilatora. Većina ih dolazi s kompletom dodataka, kako bi još lakše ušli na teže dostupna mjesta. Ali, ako ste mislili da nema kraja onome što vaš usisavač može usisati – prevarili ste se. Postoji nekoliko stvari koje nikada ne biste smjeli usisavati ili riskirate skupu štetu na svom uređaju, piše Mirror.

Potrošački portal, Which?, na svom je TikTok profilu podijelio je ‘šest stvari koje nikada ne biste trebali usisavati ako ne želite uništiti svoj usisavač’, a mnogi su oduševljeni njihovim savjetima.

U nedavnom videu jedan od stručnjaka, David McClelland, objasnio je da nikada ne biste trebali usisavati pepeo, piljevinu i pijesak, unatoč tome što ih je naporno čistiti ručno jer ulaze u najmanje pukotine. Objasnio je: ‘Njihove su čestice ponekad toliko male da mogu začepiti filtre vašeg usisavača’, što može uzrokovati kvar.

On preporučuje da umjesto toga pometete, ali kako biste izbjegli da vam ‘prašina u zraku iritira pluća’, najbolje je prvo nježno navlažiti područje. Zatim, izbjegavajte blato i zemlju jer bi ih težina vašeg usisavača mogla gurnuti ‘duboko u u vaš tepih, uzrokujući mrlje’ ili potpuno začepiti vaš stroj. Umjesto toga, ponovno dohvatite svoju metlu i pometite.

Možda ćete automatski posegnuti za svojim usisavačem ako razbijete čašu kako biste bili sigurni da ćete maknuti sve do zadnje krhotine, ali to nije nužno pametna ideja. David je upozorio: ‘Komadi stakla mogu se zaglaviti u crijevu i motoru vašeg usisavača i mogu potrgati vrećicu’. Umjesto toga, upotrijebite svoju metu kako biste bili sigurni da ste maknuli sve do posljednjeg komadića s poda - možete upotrijebiti vlažnu kuhinjsku krpu da biste bili sigurni.

Sve što je mokro moglo bi blokirati cijevi i filtere usisavača - pa čak i uzrokovati ružnu plijesan. David je dodao: ‘Osim toga, voda i struja nisu dobra kombinacija’. Umjesto toga, samo koristite krpu. Mali predmeti poput pribadača ili spajalica mogu zapeti u glavi četke - ‘pa čak i potrgati unutarnje crijevo vašeg usisavača’, upozorava David. Umjesto toga, trebali biste ih pokupiti ručno.

Na kraju, sve ljepljivo ostavite za vlažnu krpu jer može začepiti vaš filter, zaglaviti motor ili ‘čak učiniti vaš usisivač nesigurnim za korištenje’. David također preporučuje destilirani bijeli ocat ako pokušavate ukloniti ljepilo.

