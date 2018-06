Ovakve 'manekenke' još niste vidjeli: Pogledajte tko nosi revije u Saudijskoj Arabiji

Da roboti u razvijenim zemljama sve više zamjenjuju ljude dobro je poznato, no da će dronovi u modnoj industriji zamijeniti manekenke nitko ne bi očekivao.

No, upravo to dogodilo se na tjednu mode u Saudijskoj Arabiji na prvom tjednu mode ikad održanom u toj zatvorenoj državi.

S obzirom na to da žene ondje nemaju gotovo nikakva prava bilo bi zapravo i čudno da su nosile reviju pa su tako najnovije haljine predstavljali dronovi.

I’m dying at this fashion show in Saudi😂😂 they weren’t allowed female models pic.twitter.com/5xxpMBk4Nr