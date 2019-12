Ova pitanja morate sebi postaviti za kraj godine kako bi iduća bila bolja

Ova pitanja pomoći će vam i da donesete odluke o tome što treba promijeniti u godini koja stiže.

1. Koje ste sve uspjehe i ciljeve postigli?

Iako se možda na prvu ne čini tako, sigurno ste postigli puno toga. Možda samo to ne znate prepoznati jer zanemarujete sitnice i mislite kako uspjeh znači samo velike stvari poput vjenčanja, djece, novog posla... Zaista nije tako. Tri izgubljena kilograma, ušteda novaca, zdravija prehrana, nekoliko pročitanih knjiga. Lista može biti dugačka ako samo malo bolje obratite pozornost.



2. Što vam nije uspjelo?

Loše kuhanje, nekoliko nakupljenih kilograma, loša iskustva na poslu, propala veza ili još uvijek niste postigli cilj u fitnessu kakav ste namjeravali? Sve su to neuspjesi, ali korisni. Neka vas ne razočaraju u vas same, već neka budu škola za narednu godinu kada sve to možete ispraviti.



3. Što vas je usrećilo, a što rastužilo?

Ovim popisom ćete najbolje shvatiti od čega se iduće godine trebate maknuti, a čemu i kome se malo više približiti. Na primjer, ako shvatite da vas je posao na kojem ste trenutno više rastužio nego što je donio veselja, radite na tome da ga iduće godine promijenite.



4. Što ste naučili?

Iz dana u dan nešto učimo i iako se možda čini da nema puno toga, vjerojatno ima. Možda ste naučili reći ne, zauzeti se za sebe, naučili ste klizati, kuhati nove recepte, pročitali ste nove knjige, pa ste sada bogatiji u izražavanju.



Koliko god mali ili veliki uspjesi bili - dobro je da su se dogodili. Izradom popisa i odgovora na ova pitanja napokon možete shvatiti što treba popraviti, što raditi isto kao prije, što želite novo probati, a što nikada više ne biste iskusili.