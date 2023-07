Otkriveno koliko bi savršen prvi spoj trebao trajati: Ove dvije pogreške morate izbjeći!

Spremate se za prvi spoj i jako ste nervozni jer želite da sve prođe odlično: da ne bude neugodne tišine, da se svidite vašem partneru na spoju, ali i da ne bude dosadno. Nadate se i da spoj neće trajati baš predugo jer imate obaveze kasnije, ali ni prekratko jer bi to vjerojatno značilo da nešto nije u redu. No, koliko bi trebao trajati dobar prvi spoj?

Nema službenog pravila koje govori koliko bi dugo trebao trajati prvi spoj, to ovisi od osobe do osobe. Ali ipak, postoji ideja koja je na dobrom tragu, zahvaljući rezultatima jednog istraživanja, a odnosi se upravo na savršenu duljinu prvog spoja

VEZANI ČLANCI:

Naime, savršen prvi spoj trebao bi trajati dva sata ako želimo da ljubav potraje, pokazalo je istraživanje. Trideset i devet posto tvrdi da su pronašli pravu romansu nakon prvog sastanka koji nije trajao dulje od 120 minuta. No veza je bila osuđena na propast ako je par ostao zajedno preko noći pri prvom susretu - ili ako su samo na brzinu popili kavu, piše The Sun.

Susret kraći od 20 minuta ili od pet, šest ili sedam sati dugoročno je djelovao samo za jedan posto ispitanih. Spojevi koji su trajali od 40 do 60 minuta dobro su završili za 22 posto parova, dok su spojevi duži od tri sata uspjeli za 17 posto njih.

Stariji ljudi najvjerojatnije će pronaći ljubav u dvosatnom spoju, a 41 posto starijih od 55 godina pronađe ljubav. No, to se nije dogodilo za 36 posto njih u dobi od 18 do 24 godine.

Anketa za Emmi Caffè Latte pokazala je da će 52 posto njih najvjerojatnije uživati ​​u spoju koji traje dva sata. John Mulvey, iz brenda ledene kave, rekao je: "Čini se da su dva sata savršeno vrijeme da se ta sva važna kemija pokrene i da ostavi oboje u žudnji za još."

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...