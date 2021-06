Osudili ženu jer je rekla da će napustiti zaručnika - ako ne obrije bradu za vjenčanje

Buduća mladenka odlučila je pitati korisnike Reddita je li u krivu što ima samo jednu želju od partnera na dan vjenčanja, a iako se nadala podršci, nije baš naišla na istu.



Kako piše, svog je zaručnika zamolila da obrije bradu prije vjenčanja - jer će fotografije izgledati profinjenije i ljepše. Kaže da se naljutio kada ga je to pitala i objasnio joj da mu ne može govoriti što da radi jer je to i njegov dan.



"Postavila sam uvjete - ili će se obrijati ili otkazujem vjenčanje", priča samouvjereno djevojka kojoj su mnogi nakon toga objasnili da joj je ponašanje neprimjereno.

Bradonje, pozor! Istraživanje pokazalo da je ženama najprivlačnija trodnevna brada:

"Ne možeš tako nešto tražiti od njega. On je mladoženja, to je i njegov dan i ima pravo izgledati kako želi i kako se osjeća ugodno. Prijetiti da ćeš otkazati vjenčanje je zaista ružno."



Neki su joj rekli i da je trebala birati riječi i način na koji će ga to zamoliti, možda bi ishod situacije bio drugačiji.



Djevojka je samo obavijestila korisnike da se već danima ne razgovaraju, a detalje nije otkrivala, prenosi Mirror.



Što mislite, ima li pravo tražiti tako nešto od njega?

