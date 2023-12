Ostavio djevojci da plati račun od 350 eura: ‘Rekao mi je da zna da puno zarađujem’

Influencerica na društvenim mrežama Annie Knight, ispričala je kako je otišla s večere krajnje užasnuta nakon što ju je muškarac ostavio s računom od 300 funti (350 eura). Naime, poznata je po tome što svojih 1,6 milijuna sljedbenika drži u tijeku sa svojim ljubavnim životom, a nedavno je priznala da je spavala s 300 ljudi godišnje, piše Mirror.

Postavljajući si novi izazov za spojeve, suvoditeljica podcasta Double Dose nedavno je otišla na 52 spoja u 52 tjedna. Među tim spojevima bio je i noćni izlazak u restoranu u Melbourneu, Australiji, s muškarcem kojeg je upoznala na aplikaciji za spojeve.

Annie je objasnila da je spoj bio "sjajan" i dala mu ocjenu sedam od 10. Međutim, bila je šokirana kada je otišla u WC, a nakon što s vratila njen pratilac je "ignorirao" plaćanje računa - koji je koštao 300 funti. Kad je konobar došao pitati kako će platiti, on je rekao konobaru da će ona to pokriti.

Zvijezdi OnlyFansa bilo je sasvim u redu pokriti troškove, ali je mislila da je njezin pratilac barem trebao ponuditi da podijele troškove. Annie se obratila TikToku kako bi objasnila svoj šok lošim bontonom na spojevima. Australka, koja zarađuje oko 52.000 funti mjesečno, rekla je: "Otišla sam na spoj neku večer i on me natjerao da platim. Izašli smo u stvarno odličan restoran. Popili smo puno koktela, bocu vina, bilo je jako zabavno. No, račun stoji stolu već dugo. Još uvijek razgovaramo i sada postaje malo neugodno. Ne očekujem da muškarac plati, ali uvijek očekujem da barem ponuditi i u redu je da se račun podijeli na pola. Pretpostavljam da je vidio sve priče o tome koliko novca zarađujem i samo je mislio da ću platiti račun. Nije me briga hoću li platiti račun, ali kao što?"

Annie je objasnila da želi samu sebe izazvati da ode na 52 spoja ove godine kako bi se 'prisilila izaći i učiniti to'. "Prošle godine sam otišla samo na tri spoja i oni su stvarno zabavni", dodala je. Zvijezda društvenih mreža kaže da su je više puta okrutno prozvali zbog te odluke, ali inzistira na tome da želi pronaći partnera.

Međutim, njezino loše iskustvo sa spojem podijelilo je mišljenja. Brojni korisnici TikToka istaknuli su kako je to u redu jer to neće niti malo utjecati na njezin iznos na računu. No, Annie je odgovorila: "Za one koji kažu da bih trebala platiti jer zarađujem milijune dolara godišnje, mislim da to nema nikakve veze s tim. To je jednostavno stvar poštovanja - on bi trebao poštovati i cijeniti moje vrijeme i stoga budi barem spreman podijeliti račun. Mislim da ljudi koji komentiraju nisu pogledali cijeli video jer sam u videu izjavila da bih rado podijelila račun, nisam očekivala da će on platiti za cijelu večeru pa mislim da nije pošteno da je očekivao da ću ja sve to platiti."

