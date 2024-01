Opasnija je nego što izgleda: Ova uobičajena navika mogla bi vam skratiti život

Svi znamo koliko je higijena spavanja važna za bolji san, kao što je spavanje u hladnoj sobi, izbjegavanje telefona i kvalitetna rutina. Priznajmo, svi s vremena na vrijeme ignoriramo ova pravila, pogotovo kada je u pitanju drijemanje na kauču dok gledate film ili svoju omiljenu seriju. Ali, spavanje s uključenim televizorom može učiniti više od samo bolnih leđa i lošeg sna - također može povećati rizik od bolesti srca i dijabetesa, piše Metro.

To je otkrila studija objavljena u The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studija, koju su proveli medicinski istraživači sa Sveučilišta Northwestern u Chicagu, otkrila je da izlaganje 'ambijentalnom osvjetljenju' – poznatom i kao svjetlo s televizora – tijekom noćnog sna šteti vašoj kardiovaskularnoj funkciji i povećava otpornost na inzulin sljedeće jutro.

To povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i metaboličkog sindroma. 'Rezultati ove studije pokazuju da samo jedna noć izlaganja umjerenom sobnom osvjetljenju tijekom sna može narušiti regulaciju glukoze i kardiovaskularnog sustava, što su čimbenici rizika za bolesti srca, dijabetes i metabolički sindrom', rekla je Phyllis Zee, voditeljica Sleep Medicine u Ken i Ruth Davee Odjel za neurologiju Sveučilišta Northwestern te koautorica studije.

'Važno je da ljudi izbjegavaju ili minimiziraju količinu izloženosti svjetlu tijekom spavanja', dodaje. Iako je studija imala samo 500 ispitanika, što ju je činilo manje pouzdanom od veće studije, prethodna su istraživanja pokazala slične rezultate.

Jedna studija na više od 40.000 žena, objavljena 2019. godine, otkrila je da spavanje uz upaljen televizor povećava rizik od debljanja i pretilosti, koji su povezani s bolestima srca i dijabetesom. Isto vrijedi i za spavanje s upaljenim svjetlom ili za previše svjetla kroz rolete noću.

Autori prve studije preporučuju kupnju roleta za zamračivanje ili masku za oči, ugašena svjetla dok spavate i korištenje žutog svjetla za čitanje prije spavanja. A, drijemanje ispred TV-a? Žao nam je što to moramo reći, ali to je navika koje se morate odreći.

