Odlučila iznenaditi mamu i tatu posjetom pa se šokirala: 'Došla sam do zapanjujućeg otkrića o njima!'

Postoje određene stvari koje možda nikada ne želite znati o svojim roditeljima, ali jedna žena nije imala izbora, nakon što je došla u svoju obiteljsku kuću posjetiti mamu i tatu, te na kraju saznala nešto šokantno, piše Mirror. Obraćajući se Redditu, objasnila je: "Ovo se dogodilo kad sam se neočekivano pojavila. Uber me ostavio do kuće mojih roditelja. Prišla sam ulaznim vratima, pokucala, ispustila svoje torbe i onda se pripremila da me zagrle kao što to čine inače. No, moj plan da iznenadim roditelje se izjalovio kada sam pogledala ženu koja je otvorila vrata. Ona nije bila moja majka."

Zgrožena, pitala je ženu tko je ona, na što je žena priznala da je djevojka njenog oca. "Pitala sam je zna li da je moj tata oženjen i ležerno je odgovorila da. Bila sam zaprepaštena. Moje mame nije bilo nigdje, a tatina takozvana djevojka kao da nije imala pojma gdje je moja mama", dodaje.

Iako joj je tata bio na poslu, ona se nije suzdržavala. Potpuno razbješnjela, upala je ravno u tatin ured i prekinula Zoom sastanak tražeći da joj objasni što se događa. "Htjela sam da mi kaže što se događa, počevši od nasumične djevojke koja je bila u našoj kući dok mame nije bilo", ispričala je. Ali tata ju je zamolio da ode, te ju pritom i dalje ostavio zbunjenom oko cijele situacije. Na kraju je žena odlučila nazvati svoju majku. I dok je ona očekivala šokiran odgovor, majci je situacija bila sumnjivo normalna. I u tom je trenutku priznala. "Kada je moja mama konačno nešto rekla, to je bilo da me obavijesti o sljedećem. Viđala se i s nekim drugim... Zapravo je bila s njim u tom trenutku. Rekla je da nikad nisam trebao ovako saznati, ali bila je u otvorenom braku s tatom", nastavila je.

Ono što je trebalo biti slatko iznenađenje pretvorilo se u neočekivani dan u životu s njezinim roditeljima i njihovim partnerima. Povrijeđena i zbunjena žena obratila se Redditu kako bi tražila utjehu drugih korisnika Njena je objava od tada bila praćena bezbrojnim komentarima punima utjehe i savjeta, a neki su čak tvrdili da su iskusili slične situacije. Jedna je osoba napisala: "Vidiš, i ja sam imala sličnu situaciju, samo što sam ja najavila da dolazim pa je sve bilo još čudnije." Drugi je dodao: "A ova situacija je upravo razlog zašto smo moja žena i ja rekli svojoj djeci za naš otvoreni brak."

