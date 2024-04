Obratite pažnju: Ovo je sedam znakova da osoba jednostavno nije dobar prijatelj

Prijateljstva - osobito ona bliska, dugotrajna - mogu biti sklona usponima i padovima. Ali ponekad, problem (ili nekoliko njih) može značiti više od privremenog prekida prijateljstva, rekla je Miriam Kirmayer, klinička psihologinja. Kirmayer tvrdi i da su vaša prijateljstva usko povezana s vašim osobnim razvojem, kao i ukupnim zdravljem, pa čak i profesionalnim uspjehom.

Ne osjećati se povezano, shvaćeno ili čak sigurno u blizini prijatelja s kojim se stalno viđate može imati štetne posljedice na vaš život. Ali teško je biti iskren sa svojim osjećajima kod prijatelja, piše Business Insider.

VEZANI ČLANCI:

"Općenito, ovo je jedno od onih pitanja za koja si ne odvajamo vrijeme, iako je odgovor obično vrlo očit", rekla je Kirmayer. Podijelila je neke znakove da se prijatelj jednostavno ne ponaša ispravno prema vama, čak i ako imate dugu povijest ili suosjećate s njim.

Uzimaju mnogo više nego što daju: Kirmayer je rekla da je jedan od najvažnijih aspekata prijateljstva "osjećaj ravnoteže ili jednakosti". "Ne želimo se osjećati kao da zapisujemo rezultate ili brojimo minute, ali treba postojati neki dogovor da svaka osoba može pridonijeti koliko god želi", rekla je. Prijatelj bi mogao komunicirati tako što će, na primjer, više razgovarati, ali i dalje biste se trebali osjećati kao da vam postavlja pitanja i da su zainteresirani za vaš život. Prijatelj koj je više kao neki energetski vampir može učiniti da se osjećate iscrpljeno i iskorišteno jer jednostrana prijateljstva s vremenom stvaraju ogorčenost.

Oni koriste 'brutalnu iskrenost' da vas kritiziraju: Tanka je linija između toga i konstruktivne kritike. Jedna je stvar kada se prijatelj brine o vašoj privrženosti lošem bivšem dečku; a drugo je kada komentiraju kako pričate, vaše manire ili vaše hobije. "Najdublji osjećaj pripadnosti i povezanosti osjećamo kada se osjećamo viđenima, slušanima i cijenjenima onakvima kakvi zapravo jesmo", rekla je Kirmayer. Ako vam se stalno govori da radite nešto pogrešno, "možete završiti s osjećajem da je to prijateljstvo uvjetovano našom voljom ili sposobnošću da se oblikujemo u ono što oni žele da budemo."

GALERIJA: Tri horoskopska znaka koji privlače druge kao magnet!

Ne reagiraju dobro na povratne informacije: Drugi vrlo važan dio čvrstog prijateljstva je njihova sposobnost prihvaćanja povratnih informacija, tvrdi Kirmayer. "Kada kažete da vam neugodno zbog nečega što su rekli, prihvaćaju li to?" rekla je. "Jesu li spremni preuzeti odgovornost ili vas samo saslušati na način koji omogućuje konstruktivne razgovore?" Ako primijetite da je vaš prijatelj reaktivan na povratnu informaciju bez obzira na to koliko je pristojno i diplomatski predstavljena, to šalje signal da se morate pomiriti s njihovim ponašanjem ili riskirati eksplozivan sukob, a ni jedno ni drugo nije zdravo.

Rijetko započinju komunikaciju: Nadovezujući se uz reciprocitet, Kirmayer kaže da je jako važno da se bliski prijatelji osjećaju ravnopravno u izdvajanju vremena jedni za druge i davanju prioriteta. Postoji opća ravnoteža između međusobnog pružanja pomoći ili pokretanja planova, čak i ako je jedna osoba malo zauzetija ili prolazi kroz veliku životnu promjenu. "Ta dosljednost je važna za održavanje naših prijateljstava", rekla je. U protivnom biste se mogli brinuti hoće li vaš prijatelj tajno prekinuti prijateljstvo ako vi uvijek prvi šaljete poruke.

Ne prihvaćaju 'ne' kao odgovor: Prijatelji poštuju vaše granice, kaže Kirmayer. Ako kažete ne razgovoru o ranjivoj temi, odstupe li ili nastave poticati? Ako ne želite izlaziti radnim danom, slušaju li vas ili vas počnu ponižavati zbog toga? Rekla je da je netko tko ne poštuje riječ "ne" ogromna crvena zastavica u svim vezama - i, ironično, može vas još više odgurnuti od prijatelja.

VEZANI ČLANCI:

Ogovaraju ljude na jako ružan način: Nisu svi tračevi loši, napominje Kirmayer, niti to uvijek znači da će netko tko govori o drugima pričati i o vama. “Ponekad naši prijatelji tračaju kako bi osigurali podršku ili iznijeli svoje perspektive i iskustva”, rekla je. To može biti način rješavanja problema ili zbližavanja putem zajedničkih vrijednosti. Uz to, postoji razlika između zdravog tračanja i prijatelja koji često omalovažava druge prijatelje kako bi se osjećao bolje. Općenito, rekla je da čvrsto prijateljstvo treba predstavljati druge načine povezivanja osim onoga što vam se ne sviđa kod drugih ljudi. Ali vam izrazito smetaju sitnice koje vaš prijatelj zamjera drugima, to bi mogao biti znak da bi oni mogli jednako loše govoriti i o vama.

Ne zanima ih vaš rast: Ako se poznajete neko vrijeme, neizbježno ćete doživjeti neke promjene u svojim karijerama, interesima, odnosima, zdravlju ili općim pogledima na život. Zato Kirmayer kaže da je odličan znak ako vaš prijatelj postavlja pitanja i aktivno želi učiti o vama, "i da ne ponavljate samo iste razgovore koje ste godinama vodili." Ako je prijatelj samo zainteresiran u prošlu verziju vas — i aktivno odbija novije događaje u vašem životu — to može biti znak da prerastate jedno drugo.

Pouzdani i nesebični: Ovo su najsuosjećajniji horoskopski znakovi!