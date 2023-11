Novi 'fenomen' dokazuje da je tradicionalnim ljubavnim vezama došao kraj

Upoznaj muškarca, udaj se, imaj obitelj. To je vremenski okvir koji je ženama kroz povijest prodavan kao najuspješniji put do sretnog života. Ali, unatoč tome što se te poruke guraju u svakoj zamislivoj prilici, ženama je dosta. Novi podaci su otkrili da je ženama dosta stalnog pritiska da slijede tradicionalne vremenske okvire veza, a svaka treća sada kaže da više nije usredotočena na postizanje društvenih ciljeva, prenosi New York Post.

Rezultati, otkriveni u godišnjem izvješću o spojevima za 2024. iz Bumblea, pokazuju da žene daju prioritet pronalasku pravog partnera umjesto da žure s postizanjem 'zastarjelih' ciljeva. 'Žene se sve više osvrću oko sebe i pitaju se zašto osjećaju potrebu slijediti zastarjeli pravilnik kada je riječ o njihovim putovanjima i prekretnicama u vez', izjavila je Lucille McCart, direktorica komunikacija aplikacije za upoznavanje u APAC-u, 'Zapravo, 31 posto žena kaže da više nisu usredotočene na pridržavanje tradicionalnih rokova i prekretnica u vezi. Dakle, odabir vlastitog puta je u modi'.

VEZANI ČLANCI:

Što je 'propadanje vremenske linije'? Ovaj uzbudljivi fenomen toliko raste da ga je Bumble nazvao 'propadanjem vremenske linije, ali su objasnili da pomak nije kraj romantike kakvu poznajemo. 'To ne znači da romantične veze više nisu važne', objasnila je McCart, navodeći da 72 posto žena na Bumbleu traži dugoročnu vezu, 'Međutim, samo 23 posto aktivno traži brak kao cilj. Mislim da je ovo stvarno uzbudljiva revolucija za samce'.

'Često kad počnete izlaziti s nekim i to postane ozbiljno, možete se osjećati kao da ne možete odstupiti od tradicionalnih očekivanja o tome kako bi se veza trebala razvijati – useliti zajedno, zaručiti se, kupiti dom, vjenčati se, imati dijete, ali u redu je željeti nešto drugačije', dodaje. Svaki osmi samac koji prihvaća pad vremenskog slijeda također je rekao da 'aktivno izbjegava prijatelje i obitelj koji na njih vrše pritisak'.

Aplikacija za upoznavanje također je otkrila druge nove trendove u svojim podacima, uključujući broj ljudi koji sada vjeruju da je emocionalna intimnost važnija od seksa, navodeći da je zapravo privlačnija od fizičke veze. Statistika je pokazala da je 32 posto samaca usredotočeno na emocionalnu intimnost umjesto fizičkih seksualnih radnji, navodeći da traže sigurnost kada izlaze. Dok su 3 od 4 žene rekle da je ključno da njihov partner razumije i emocionalnu i fizičku intimnost.

VEZANI ČLANCI:

Zanimljivo je da je 1 od 4 muškarca otkrio da je aktivno promijenio svoje ponašanje na spojevima, postavši ranjiviji i otvoreniji s ljudima s kojima je u romantičnoj vezi nego ikad prije. Za četvrtinu muškaraca ova novootkrivena otvorenost pozitivno je utjecala na njihovo mentalno zdravlje, a za svakog trećeg nedostatak ranjivosti je razlog za prekid.

Došlo je i do porasta ljudi koji cijene angažman oko pitanja koja su im važna, ovaj je trend nazvan 'Val-Core' spojevi. 'U praksi, ovo izgleda kao da radimo nešto što bi generacija naših roditelja smatrala nezamislivim - pokretanje tema poput politike, patrijarhata, klimatskih promjena, rasnih nepravdi ili čak rastućeg jaza u bogatstvu na prvom spoju, ili čak i ranije', rekla je McCart.

'Znam da mi je mama dok sam odrastala govorila da je 'vrhunac nepristojnosti' pitati nekoga kako je glasao, ali za mlade ljude, rasprava o tome kako su planirali glasati bila je posvuda na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje', dodaje.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"