Nogomet bez Messija? Izgledniji je nego Žumberak bez Dike

Pričalo se već neko vrijeme kako će taj dan doći, da je to neizbježno, ali svi su odbijali vjerovati. Pa nemoguće je da žumberački i jaskanski kraj ostane bez svog Dike. Lakše je zamisliti nogomet bez Ronalda ili Messija, Hollywood bez Brada Pitta ili Lea DiCaprija nego Jastrebarsko i Žumberak bez legendarnog plavca Janka Golubića. A onda je došao i taj 4. srpnja 2019. godine.

– Koliko god da sam tužna jer se završava jedna era, toliko sam sretna zbog tebe jer si istinski zaslužio. Sretno ti bilo, Diko Žumberačka, najveća ljudino, poštenjačino i legendo ovog kraja. Uživaj u umirovljeničkim danima – glasi jedan od komentara koji su tog dana osvanuli na Facebook-stranici Radio Jaske koja je objavila nekoliko Dikinih fotografija uz tekst: “Gledate u novopečenog penzića, jer on je sada bivši kontakt policajac PP Jastrebarsko, Janko Golubić – Dika”.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 23.03.2021, Zumberak, Golubici, Jastrebarsko- Janko Golubic-Dika Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Tog 4. srpnja Dika je za sve one koji su htjeli doći pripremio veliku feštu i potom zauvijek sa sebe skinuo plavu uniformu koju je nosio od 1991. godine. Danas, pak, umirovljeničke dane provodi u žumberačkom naselju Golubići.

– U nekoliko mjeseci propali su Progres i Šimecki, u prvoj sam radio ja, u drugoj moja supruga, pa je hitno trebalo tražiti novi posao. Zvali su tada u policiju, pa sam se prijavio i otišao. Radio sam prvo 9 godina u VI. Policijskoj postaji Novi Zagreb, a 2000. sam tražio premještaj u Jasku. Najprije su me stavili u autopatrolu, a 2001. premješten sam na granicu na Žumberak. To me razveselilo jer sam ondje odrastao i znam cijeli kraj i ljude. Kao granični sam radio pet godina, a onda su mi dodijelili da budem kontakt-policajac, i na toj poziciji sam ostao do kraja službe – kratko Dika prolazi kroz svoj policijski životopis.

Na Žumberku postoji na desetke sela i zaseoka u kojima više ili nitko ne živi, ili u njima stanuje po tek nekoliko duša željnih razgovora. Dika ih je sve obilazio, stao bi i porazgovarao s njima, donio im i neke namirnice, pomogao kad je trebalo. Na isti je način razgovarao i sa starima, ali i s onim najmlađima, koji su uz njega i odrasli. Zato ga i danas pozdravljaju i vesele mu se baš svi. Dok smo prolazili Jaskom, nije prošao baš nitko, ali doslovce niti jedna osoba, koja mu se nije javila s iskrenim veseljem u glasu. Je li na Žumberku bilo opasnih intervencija, pitamo ga.

– Zove šef i govori mi: Žena mlati muža u Zdenčini. Požuri. Susjedi su dojavili. I sad kolega i ja nagazimo na gas, jurimo, upadamo u kuću. Sve bazdi po alkoholu. Na stolu u kući milijun flaša svih vrsta, žestice, vine, piva, rakije. Njih dvoje na podu, on leži, bespomoćan, nemre se pomaknuti. Ona na njemu i udara ga, ali i ona je toliko pijana da se nemre pomaknuti s njega. I sad gledam ja u njih, najradije bi joj pendrek dal’ da ga nastavi mlatiti, pa kakvi si ti to muž da te žene zajašila, a ti se nemreš ni pomaknuti. Niš, odnijeli smo ih svakog u drugu sobu i ostavili da spavaju, a drugi dan sam se vratio i održao im litaniju da kak’ ih nije sram – prepričava Dika jednu od svojih intervencija.

Imao ih je još sličnih, a znali su se i prepirati oko međe. Bilo je prije i dosta šverca konja preko granice, a u posljednje vrijeme su znali zateći i migrante. U svim tim intervencijama, a u prosjeku ih je bilo, barem dok je radio na Žumberku, oko tri do četiri tjedno, nikada nije niti izvukao pendrek ili upotrijebio silu. Sve je rješavao riječima i razgovorom. Zbog čega ga ljudi i danas, kada je već gotovo dvije godine u mirovini, zovu da s njima dođe pričati. A on to čini, i dalje redovito obilazi svoje Žumberčane. Jer Diki nikad nije trebala uniforma da bi ga ljudi cijenili ili poštovali.