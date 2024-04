Nisu sasvim loše: Ovo su tri zdravstvene prednosti nošenja štikli!

Kada dođe vrijeme za formalni događaj ili samo noćni izlazak u grad, mnoge žene posežu za parom štikli. Za neke je ovo zabavna prilika za dotjerivanje, ali za druge je ideja o nošenju platformi ili štikli zastrašujuća zbog brige o neudobnosti ili nestabilnosti.

Ali ako to mislite, možda biste trebali preispitati svoju averziju prema ovoj obući. Nekoliko je studija otkrilo iznenađujuće zdravstvene dobrobiti povezane s nošenjem visokih peta, piše Best Life.

One vas mogu učiniti boljim hodačem: Iako visoke potpetice obično povezujemo s negativnim zdravstvenim implikacijama, nedavna studija proturječi prethodnim teorijama. Istraživanje objavljeno u Journal of Applied Physiology u ožujku pokazalo je da vas štikle zapravo mogu učiniti učinkovitijim i boljim hodačem. Istraživači su zamolili malu skupinu ljudi koji su rijetko nosili štikle da nose par Chuck Taylor All-Star Low Top tenisica koje su imale pjenasti klin pričvršćen za potplat, što im je davalo između 6-7 centimetara visine. Na početku istraživanja procijenjena je duljina mišića potkoljenice sudionika, kao i ukočenost Ahilove tetive. Istraživači su također primijetili koliko su energije potrošili dok su pet minuta hodali u Chuck Taylor povišenim tenisicama i ravnim verzijama tenisica. Nakon razdoblja od 14 tjedana, studija je pokazala iznenađujuće rezultate: oni koji su redovito nosili tenisice s petom izlagali su manje energije pri izvođenju istog testa hodanja na traci s tenisicama na petu i s ravnim tenisicama - što znači da su bili učinkovitiji.

Oni koji su prestali nositi visoke pete na početku 14 tjedana, nisu imale nikakve promjene u energiji dok su hodali u tenisicama na petu ili onima ravnima. Osim toga, sudionici koji su češće nosili pete imali su kraće mišiće potkoljenice i čvršće Ahilove tetive nego na početku studije. Kako je za The Washington Post rekao vodeći autor studije Owen N. Beck, dr. sc., asistent profesora kineziologije na Sveučilištu Texas u Austinu, ove bi promjene mogle biti osobito korisne za starije osobe. S godinama, Ahilove tetive često popuštaju, što negativno utječe na tempo hodanja. Potpetice bi to potencijalno mogle spriječiti, skrućujući Ahilove tetive kako bi hodanje bilo "manje naporno", rekao je Beck.

One vas mogu učiniti boljim trkačem: Potpetice također mogu imati koristi za trkače. Što se tiče nedavne studije, Beck je za WaPo rekao da može vidjeti da sportaši nakon utrke ili treninga stavljaju tenisice s povišenim džonom umjesto ravne obuće. (Čvršća Ahilova tetiva "vraća više energije sa svakim korakom", što znači da pete mogu učiniti trkače bržima i učinkovitijima, objasnio je WaPo.) Međutim, postoje i drugi čimbenici koje treba uzeti u obzir, priznaju stručnjaci - i potrebno je više istraživanja. "Vjerojatnost je da postoji optimalna ravnoteža, između korištenja peta dovoljno da se vidi pozitivan učinak na ekonomičnost kretanja, ali ne korištenja previše da drugi negativni učinci, poput boli, krućih tetiva, problema s ravnotežom itd., počnu ometati, " rekao je Neil Cronin, doktor znanosti, profesor sporta i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Jyvaskyla u Finskoj za WaPo. Cronin je vodio studiju iz 2012. koja je otkrila da visoke potpetice mogu imati štetne učinke, uključujući povećani rizik od ozljeda naprezanjem.

One mogu poboljšati vaš seksualni život: Istraživanje je također pokazalo da visoke potpetice mogu imati pozitivan učinak na vaš seksualni život - ali, začudo, to nije povezano sa samopouzdanjem. U pismu iz 2008. objavljenom u časopisu European Urology, Maria Angela Cerruto, liječnica, istraživačica i urologinja na talijanskom Sveučilištu u Veroni, citirala je poster koji je predstavila na Kongresu europskog urološkog udruženja u Berlinu. Podaci na posteru promatrali su učinke položaja gležnja na električnu aktivnost mišića dna zdjelice kod žena sa stresnom urinarnom inkontinencijom (nehotični, iznenadni gubitak urina). Kad su istraživači pobliže istražili ovo pitanje, također ocjenjujući žene s kontinenta (one koje mogu kontrolirati svoj mjehur) mlađe od 50 godina, otkrili su da one koje su držale stopalo pod kutom od 15 stupnjeva (otprilike ono što bi stvorila peta od 5 centimetra), pokazalo je 15 posto manje električne aktivnosti u mišićima zdjelice.

Kako je objasnio Rock Positano, DPM, osnivač i direktor nekirurške Službe za stopala i gležnjeve i Joe DiMaggio Heel Pain Center u bolnici za specijalnu kirurgiju (HSS) i zdravstveni kolumnist za New York Daily News, smanjena električna aktivnost ukazuje da mišići zdjelice bili su opušteniji kada su žene nosile štikle, što znači da su mišići bili jači i imali bolju sposobnost kontrakcije. Budući da su ti mišići izravno zaduženi za seksualno zadovoljstvo, smanjena električna aktivnost i posljedično opuštanje mogli bi dovesti do boljeg seksa. "Žene često imaju poteškoća u izvođenju pravih vježbi za zonu zdjelice i nošenje štikli moglo bi biti rješenje", rekla je Cerruto tada za BBC News.

Trebali biste znati neke nedostatke: Iako se nekolicina studija usredotočila na potencijalne pozitivne strane nošenja visokih peta, postoji mnogo istraživanja o štetnim učincima, uključujući probleme s ravnotežom, stabilnost držanja i probleme sa stopalima i bol. Prije nego što odlučite obući par štikla uz svaku odjeću ili početi nositi tenisice na petu uz svoju poslovnu ležernu odjeću, možda biste se trebali posavjetovati sa svojim liječnikom ili podijatrom kako biste vidjeli kako se potpetice uklapaju u vaš stil života.

