Nije sve u ljepoti: Ove su stvari atraktivnije od izgleda!

Uzimajući u obzir pozornost koja se pridaje izgledu i koliko brzo stvaramo prvi dojam, te ga se onda i držimo, bilo bi lako pretpostaviti da je izgled ono što je najvažnije u pronalaženju ljubavi. No, iako se žudi za fizičkom privlačnošću, možda je ipak ono što je unutra ono što se stvarno računa. Tako izgled i seksepil zauzimaju srednje mjesto u anketama o osobinama koje ljudi preferiraju, s materijalnim uspjesima, poput financijske sigurnosti i posjedovanja lijepe kuće, među najmanje važnim privlačnim kvalitetama, piše BBC.

Najnovije istraživanje Sveučilišta Texas u Austinu kojim se pokušalo ponoviti i usporediti podatke s prvim istraživanjima, potvrđuje da su određene tri osobine izdržale test vremena kao najatraktivnije osobine koje osoba može imati, a koje ju također čine idealnim potencijalnim partnerom ili partnericom.

Ljubaznost: Mnoga su istraživanja to potvrdila vlastitim nalazima, objašnjavajući da ljubaznost stvara "halo efekt" zbog kojeg se osoba čini privlačnijom u cjelini. Jedna takva studija došla je do zaključka nakon što je i od stranaca i od onih poznatih zatražila da ljude u svom godišnjaku rangiraju prema privlačnosti. Pojedinci koji su ih osobno poznavali odabrali su iste fotografije kao i stranci. Tim je zaključio da "općenito, što su više ljudi u godišnjaku bili ljubazni, voljeni i uvažavani, to ih se više smatralo i fizički privlačnijima."

Inteligencija: Očiti su razlozi zbog kojih osobe cijene inteligenciju, no to ide puno dalje od površnog razgovora na ručku ili večeri. Iz najosnovnije perspektive preživljavanja, osoba izuzetne inteligencije vjerojatnije će prevladati najveće prijetnje i izazove. U današnjem svijetu također težimo poistovjećivanju inteligencije i obrazovanja, što je povezano s povećanim prihodima , boljim zdravljem, višom razinom stabilnosti obitelji i posla i većom sposobnošću. Studije pokazuju da ove osobine imaju tendenciju podići viđenje vas kao atraktivnije i kvalitetnije osobe, također i poželjnijeg potencijalnog partnerica.

Zdravlje: Kao što je studija otkrila, oni koji održavaju vidljivo dobro zdravlje obično se smatraju jednim od najatraktivnijih. Autori studije pripisali su ovo otkriće evolucijskim korijenima naše privlačnosti: trebamo biti sposobni na prenošenje zdravih gena budućim generacijama. A što smo zdraviji, to je veća mogućnost za boljim životom i zdrave nasljednike. Istraživanje je također otkrilo da su u zemljama s većom "prevalencijom patogena" - što znači veću prisutnost bolesti - ljudi bili posebno zabrinuti koliko je zdrav potencijalni supružnik. Studija je ispitanike također pitala o važnosti tjelesne atraktivnosti i dobrog financijskog stanja, ali ljubaznost, inteligencija i izvrsno zdravlje ipak su odnijeli pobjedu. Međutim, autori su primijetili da žene više od muškaraca naglašavaju ove tri ključne osobine.

