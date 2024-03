Nije sramotno: Ovo su pitanja o seksu koje je ženama neugodno postaviti!

Bez obzira na to koliko godina i iskustva imamo, seks ponekad može biti neugodna i zbunjujuća avantura. Vjerojatno vam se barem jednom dogodilo da su vas um i tijelo tijekom seksa iznenadili i otvorili neka pitanja. Na ta pitanja nije lako tražiti odgovore, posebno jer je tema ženskog zadovoljstva u našem društvu još uvijek tabu.

Čak i one najvještije žene još uvijek imaju nedoumica u pogledu seksualnih odnosa. Mnogim se ženama po glavama motaju razna pitanja koja ih muče – jesam li dovoljno dobra u seksu, jesu li zvukovi moga tijela tijekom seksa normalni, hoće li mi analni seks izazvati kakvu ozljedu... Pitanja su normalan dio seksualnog života svake osobe. Ovo su odgovori na ona koja vam je neugodno naglas postaviti, piše Women's Health.

Je li analni seks siguran? Opće je vjerovanje da su muškarci ti koji žele analni seks, ali i sve više žena ima želju isprobati ga. No, muče ih neke stvari vezane uz to. Stručnjaci kažu da je analni seks u većini slučajeva siguran, ali ipak napominju da valja pripaziti na određene stvari. Za analni seks potrebni su lubrikanti, i to obavezno jer se analni otvor ne može sam navlažiti kao vagina, a svakako se preporučuje i korištenje prezervativa, čak i ako ste u monogamnoj vezi. Važan je i stav u glavi, odnosno: ako želite istražiti taj dio seksualnosti – učinite to, ali ako imate sumnji, nemojte se upuštati u analni seks.

Jesu li normalni zvukovi koje ispušta moja vagina? Da, svakako. Kada ste uzbuđeni, vagina vam se širi i stvara prostor za partnerov penis. Tijekom samoga odnosa u vaginu ulazi zrak koji se skuplja u stražnjem dijelu i nakon seksa, u određenim položajima tijela jednostavno izađe van. U svakom slučaju, riječ je o posve normalnoj pojavi koju katkada prati neugodan zvuk, ali oko toga se, kažu stručnjaci, ne treba zabrinjavati.

Orgazam mogu doživjeti samo kad sam sama. Je li to do mene ili do partnera? Može biti i jedna i druga situacija, odnosno taj problem može biti psihičke ili fizičke prirode. Stručnjaci predlažu da se otvorite o toj temi jer je to jedini način na koji ćete pronaći valjani odgovor. Ako glumite orgazam, možda bi bilo najbolje da to prestanete činiti i na obziran način partneru objasnite o čemu se radi. Verbalizirajte svoje seksualne nagone, istražite vlastito tijelo i partnera navodite kako biste zajedno pronašli rješenje. To će vas zbližiti u tjelesnom smislu, ali i u svakoj drugoj komponenti vaše veze. Ako nakon intimnog eksperimenta još uvijek ne možete doživjeti orgazam, vjerojatno ste pod stresom. Uzmite malo vremena za sebe, opustite se, napunite baterije i promjene će brzo biti vidljive.

Mogu li postati bolja u oralnom seksu? Mnoge žene boje se da ne znaju oralno zadovoljiti svoga partnera i strahuju da to neke druge žene znaju bolje. Činjenica je da se u svakoj vještini može postati bolji, a uvijek je sve stvar prakse. No, kako kažu stručnjaci, glavni preduvjet za bolje oralne vještine u seksu je želja. Ako imate snažnu želju i potrebu oralno zadovoljiti partnera, onda ćete to odlično i činiti. Bez želje nema dobrih rezultata. Dakako, nije zgorega pitati partnera što bi želio, jer to je dobar način da unaprijedite svoje vještine.



Je li normalno što katkada stalno želim seks? Neke žene brinu se jer imaju osjećaj da su opsjednute seksom. Stručnjaci pojašnjavaju da jednom mjesečno žene osjećaju pojačanu želju za seksom, i to u vrijeme ovulacije. Napominju da je to najnormalnija stvar za koju se pobrinula priroda. Organizam žene tada funkcionira tako da luči hormone koji povećavaju želju za seksom, a sve to kako bi došlo do eventualne trudnoće. Baš zato žene se ne trebaju brinuti jer je riječ o prirodnoj pojavi koja ne upućuje na nedolično ponašanje. Naprotiv!

