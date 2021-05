Nevjerojatne činjenice o tijelu: Smijeh ublažava bol, a čovjek zaista mora odmoriti nakon ručka

Mnogi istraživači i znanstvenici iznenadili su svojim člancima u kojima su pisali činjenice o ljudskom tijelu - koje se čine kao da su izmišljeni dio nekog SF filma. Jeste li znali da smijeh zaista rješava boli, a da želudac štiti od bolesti? Ostatak zanimljivosti donosimo u tekstu.



1. Oči imaju najbrži mišić u tijelu...

Orbicularis oculi mišić je koji se najbrže kreće u našem tijelu, a nalazi se u oku i kontrolira zatvaranje kapaka. Ako objekt pokuša dodirnuti naše oko, taj mišić ga zatvara za manje od 100 milisekundi - a upravo zbog toga ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda.



2. ...a treptanje služi za odmor

U jednom danu otprilike 44 minute budnog vremena provedemo zatvorenih očiju - zbog treptanja - koje ima jako puno važnih funkcija. Hidratizira oči, štiti od stranih tijela, ali i pomaže da se odmorimo - mozak taj kratki trenutak iskoristi za isključivanje.

3. Želudac čuva naš imunitet

U borbi protiv bakterija i virusa tijelu treba pomoć, a tu nastupa želudac čija kiselina zaustavlja veći broj bakterija koje ulaze u tijelo putem hrane koju konzumiramo.



4. Tijelu zaista treba predah nakon ručka

Cirkadijalni ritam čovjeka šalje određene signale upozorenja sedam do devet sati nakon buđenja, a ti signali nas čine pospanima i ukazuju nam na to da je vrijeme za odmor. Najčešće je to ono vrijeme nakon ručka.



5. Smijeh otklanja bolove

Mnoga istraživanja pokazala su da je smijeh odličan za zdravlje, ali tek nedavno su otkrili i zašto - oslobađa kemikalije zbog kojih se osjećamo bolje, a iste kemikalije ublažavaju i bolove, prenosi Bright Side.

