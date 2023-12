Nemojte se suzdržavati: Ovo su tri stvari o kojima bi svi trebali pričati tijekom seksa!

Životna trenerica Summer Engman otkriva tri stvari o kojima bi trebalo govoriti tijekom seksa, i ne, među njima se ne nalazi 'dirty talk'. U svojoj kolumni Engman piše o povezanosti između partnera koja se stvara kroz kvalitetan seksualni odnos u kojemu nije riječ samo o kemiji, nego i privrženosti, povjerenju i strpljenju, Ovo bi trebali reći pod plahtama, kako piše Elephant Journal.

"Osjećam": Većina ljudi ne razumije da je tajni bonus u seksu baš u tome da partneru kažemo kako se osjećamo, odnosno da razgovaramo o svojim osjećajima, o tome što nas veseli, a što rastužuje. Kad to učinimo, bit ćemo intimniji pa time i povezaniji sa svojim partnerom što je odličan temelj za dobar i strastven seks.

"Želim": Kristalno je jasno da se ne volimo svi seksati na isti načini niti da na 'pale' iste stvari. Također, znamo da nema univerzalne tehnike ili tajne koja bi od nas učinila nevjerojatne ljubavnike. Provjeren tehnika za usavršavanje tehnike je da pričamo o njoj. Recimo svom partneru što volimo, a što ne volimo, i ne manje važno - poslušajmo njega što ima reći po tom pitanju.

"Kada je gotovo, gotovo je": Nastavite li voditi ljubav i nakon što doživite vrhunac, mogli bismo to nazvati "prejedanjem" u smislu seksa. Ako se zaustavimo tren nakon što se zasitimo, osjećat ćemo se njegovano i energizirano, a prežderavanje će nas dovesti do napuhnutosti i umora, odnosno ako govorimo o seksu - do zasićenja. Također, bit ćemo na različitoj valnoj duljini od partnera i osjećat ćemo se usamljeno. Stoga, kad ste gotovi, gotovi ste i to kažite partneru, savjetuje nam Engman.

