Anton Kudryashov: U Zagorju sam otkrio zelenilo i postao lovac na oluje. Opet sam se rodio!

Ljepota prirode nije samo u sređenim nacionalnim parkovima, na umjetnim jezerima, u uređenim gradskim središtima. Hrvatska krije mnogo više zelenih i iskrenih ljepota koje je majka priroda godinama stvarala. A moja županija, e ona je jedno veliko zelenilo. Kamo god kreneš, uvijek će prevladavati zelena boja, što me baš jako veseli – govori veliki promotor prirode i zaljubljenik u sve njezine čari Anton Kudryashov, rođenjem Rus, no srcem Zagorac iz Konjščine, kamo se doselio prije šesnaest godina, kad mu je bilo osam.

Moje mjesto pod obiljem sunca

– Ovo je definitivno moje mjesto pod suncem, pod obiljem sunca. Ova općina, u kojoj sam odrastao, pružila mi je nešto što katkada teško mogu i opisati, a što je najbolje od svega, pruža mi to i dandanas – zadovoljno će.

U Zagorju je Anton otkrio i svoju veliku strast koja mu je za sada samo hobi – fotografiju. Počeo je još prije šest godina, dok je išao u srednju školu za komercijalista, a da poželi ovjekovječi trenutak inspirirale su ga – oluje. Od onda do danas prometnuo se u pravog lovca na munje snimivši ih više od stotine, ponajviše na području Konjščine, no planira ih uloviti što više, najprije na području županije, a potom i diljem Hrvatske. Lani je Anton održao i izložbu svojih fotografija zagorskih munja, što mu je bio jedan od većih i važnijih događaja u životu.

– Snimajući video kako dolazi oluja, zapitao sam se kako da je fotografiram, da ulovim munje. Pomogli su mi u tome različiti tutorijali na internetu, pronalazak već poznatih fotografa te lovaca na oluje i tada sam zapravo otkrio drugi svijet, tada je jedan dječak spoznao sve čari fotografije. Osjećao sam kao da sam se ponovno rodio i svijet sam počeo gledati na drukčiji način, kao da ga gledam kroz objektiv kamere. A što se tiče oluja, njih sam volio promatrati još kao mali. Samo bih stao i čekao da dođe. Otkako fotografiram munje, znalo me biti strah, najviše ovih godina kada su oluje malo žešće i iznenade me svojom putanjom i jačinom. Ali odmah nakon straha dođe ta doza adrenalina koja ga prevlada i nikad nisam zbog straha odustao od lova na munje – kaže Anton.

Foto: Anton Kudryashov

Priroda je ta koja ga inspirira za fotografiju i video. Objašnjava da najviše voli snimati i fotografirati realne trenutke i situacije. Ljudi pokraj njih svakodnevno prolaze ne zamjećujući ih, mnogima se s vremenom život sve više počinje svoditi na relaciju kuća – posao – kuća. Zato objektivom i kamerom želi pridonijeti tome da ljudi tu prirodu opaze. Uostalom, bio je to jedan od glavnih razloga, uz znatiželju, zbog kojeg se i prijavio na natječaj "Što zelenije, to iskrenije", koji se provodi u sklopu Večernjakova projekta Moja.hr.

– Upravo se ovakvim natječajima budi svijest o prirodi i njezinu očuvanju. Uvjeren sam da malim koracima možemo promijeniti svijet nabolje. Čini mi se da se mi u Hrvatskoj zalažemo za prirodu, cijenimo i nju i njezina bogatstva. Mislim da smo dovoljno ekološki osviješteni, no premalo je pravih djela po tom pitanju, ali smatram da smo ipak na većoj razini od drugih država. Naravno, uvijek može bolje, zato pokušavam svojim radom doprijeti do što više ljudi, da budu iskreniji i zeleniji. Da činim dobru stvar, shvatim kad za svoj rad dobijem poruku: "Vidi koji izlazak!" ili "Vidi ovo zelenilo!" To mi je najveća pohvala – kaže.

Foto: Anton Kudryashov

Neće sve stati u jednu minutu

Ponavljajući kako Hrvatsku smatra predivnom te kako bismo se njezinim ljepotama svi trebali ponositi, otkriva kako su njegovi planovi vezani upravo uz prirodu koju imamo. A svojim jednominutnim filmom, koji snima u sklopu projekta Moja.hr, kaže da bi htio prenijeti poruku važnosti očuvanja prirode te motivirati mlade da je uoče.

– Previše se vremena provodi na društvenim mrežama. Došli smo do toga da mnogo klinaca ostavi lajk na nekom videu iz prirode, a nemaju pojma da je to snimljeno u njihovu mjestu. I baš mi je čast što sam ove godine ja predstavnik svoje Krapinsko-zagorske županije, mislim da u njoj imam što pokazati, samo neće sve stati u jednu minutu. Ali to je razlog da dođete i pogledate sve ostale njezine ljepote i uvjerite se svojim očima. Vjeruj te mi da imate kaj pogledati – v Zagorje zelene – zove Anton Kudryashov.