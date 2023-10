Neljubaznost, neznanje, nekultura: Pitali smo vas što vas najviše živcira kod prodavača u trgovini

Radno mjesto gdje je potrebna svakodnevna komunikacija s ljudima zasigurno ne može biti lak posao, pa tako nije ni čudo da između prodavača i kupaca nerijetko dolazi do nesuglasica i nesporazuma. Iako su mnogi kupci zaista zahtjevni i teško je s njima izaći na kraj, ni prodavači nisu uvijek nevini.

Upravo zato na Facebooku smo vas pitali što vas najviše živcira kod prodavača u trgovini, a vaši odgovori bili su poprilično različiti.

"Bahatost,nekultura i neljubaznost", napisala je jedna korisnica. "Neznanje i nezainteresiranost, čak mi ni neljubaznost više ne smeta došlo je kao normalno", dodala je druga. "Bahatost, neljubaznost, kada ti pušu iza leđa i ona faca koja sama govori: 'Samo mi ti još trebaš'. Čast izuzecima, ima ih", složila se treća korisnica.

Neki drugi korisnici naveli su i nepozdravljanje kupaca, telefon na uhu dok se na blagajni stvara gužva, nervozno kucanje robe, kao i bacanje namirnica koje kupac ne stigne spremiti u vrećicu.

No neki su korisnici stali na stranu prodavača. "Ništa... dapače – pohvala (tko može ugoditi ljudima taj se još nije rodio, a da li su svi besprijekorni na svojim radnim mjestima – neka si postave to PITANJE????)", podržala je prodavače jedna korisnica. "Ništa me ne živcira. Rade svoj posao, kao i mi svi", dodala je druga. "Najviše čitam neljubaznost, ali toga ima na svakom poslu i u direktnom kontaktu s ljudima ili preko telefona ili e-maila. Toliko su ljudi općenito nezadovoljni svojim poslom tako da..., ali... treba okrenuti na šalu i na kraju se svakome nasmiješiti jer osmijeh ne košta ništa", zaključila je treća osoba.

