'Naš seksualni život naglo je postao bolji i počinjem sumnjati da me supruga vara'

– Izluđujem se pokušavajući shvatiti vara li me supruga. Zajedno smo 11 godina. Ja imam 44, a moja žena 42 godine. Čini se da je naš seksualni život odjednom dobio novi život i to me čini sumnjičavim – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Misli da su njezini novi potezi u spavaćoj sobi trikovi koje je naučila od drugog muškarca. I često ima duge razgovore na mobitelu, za koje kaže da je to grupni razgovor njezinih prijateljica. No, ne zna kako da joj vjeruje kad mu nikad ne dopušta da vidi?

– A da vidite njezin profil na Facebooku, pomislili biste da je slobodna žena. Nikada ne objavljuje moje fotografije i još uvijek nije ažurirala status svoje veze, unatoč tome što sam je pitao mnogo puta posljednjih deset godina. Kaže da sam samo paranoičan, ali imam li pravo biti zabrinut? – pitao je stručnjakinju.

– Da, moguće je da vaša žena nešto krije od vas. Ali umjesto da je samo optužujete za varanje, pronađite miran i tih trenutak da joj povjerite svoje brige. Možete zajedno raditi da poboljšate stvari među vama. Ovo je najbolji način da pređete preko problema u vezi – odgovorila mu je Deidre.

