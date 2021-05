Naručila je novi iPhone, a u originalnom pakiranju stiglo je nešto skroz drugačije

Mnogi su kroz dosadašnje iskustvo naučili da kupovina stvari putem interneta nije uvijek najsigurnija - ne znate kako će uživo izgledati predmet koji kupujete ili, kao što se dogodilo jednoj djevojci, ne znate ni hoćete li uopće dobiti u paketu pravu stvar koju ste naručili.



Olivia Pakrinson kupila je, još sredinom travnja, novi iPhone 12 ProMax putem interneta, a pošiljka koja je prije nekoliko dana stigla na njezinu adresu potpuno ju je šokirala. Podijelila je fotografiju na Twitteru i napisala: "iPhone 12 ProMax... Gdje?!"

Don’t you just love a new phone day to then receive this... 😡😭 iPhone 12 ProMax who?? @virginmedia @YodelOnline pic.twitter.com/2lQlE0I8P8