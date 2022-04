Namjerno je uništio maminu haljinu na bratovom vjenčanju: 'Zaslužila je to!'

Jedan muškarac je na Redditu otkrio kako je namjerno uništio haljinu svoje majke na vjenčanju svoga brata jer se ponašala grozno, te je napisao da je to u potpunosti zaslužila. Kako piše The Sun, u svojoj objavi je objasnio kako se njegov brat oženio prošli mjesec svojom divnom partnericom, s kojom je bio u vezi sedam godina. Napisao je kako je on bio presretan zbog njih, no njegova majka baš i ne.

- Budući da je moja majka 'demon', odlučila je da, na jedan od najvažnijih dana u životu njezinog najstarijeg sina, ona mora biti u centru pažnje. Pojavila se u nevjerojatno raskošnoj, bijeloj vjenčanici, tako da je više izgledala kao mladenka nego prava mladenka - napisao je u svojoj objavi.

O njoj se negativno pričalo kroz cijelo vjenčanje. Mladenka je bila uzrujana i ljuta, a njegov brat mu je nakon ceremonije rekao da su stvari izmaknule kontroli.

- Odlučio sam da mi je dosta i da moram nešto poduzeti. Za vrijeme prvog obroka tražio sam čašu crnog vina napunjenu do vrha. Otišao sam do mjesta gdje je sjedila moja majka, pretvarao se da sam se spotaknuo, i prolio cijelu čašu crnog vina na njezinu savršeno bijelu haljinu - dodao je.

Lažno se pokušavao ispričati, a ona je bila bijesna, te je propustila pola vjenčanja vozeći se dva sata prema kući i dva sata natrag do restorana kako bi se presvukla u haljinu koju joj je mladoženja kupio za vjenčanje. No, nitko drugi nije bio ljut na njega. Jedna od djeveruša mu je ubacila u džep poruku u kojoj mu je napisala da zaslužuje Oscara za svoju izvedbu, a bratova žena mu je kasnije poklonila bocu vina uz zahvalu za najbolji vjenčani dar koji im je mogao dati.

Korisnici Reddita također su odobrili njegov postupak i proglasili ga 'herojem'.

- Nisi mogao napraviti bolju stvar. Bravo! - komentirao je jedan korisnik.

- To je dokaz da nekada trebaš raditi zločeste stvari za opće dobro - našalio se drugi.

