Nakon tri godine u Pulu se vraća najveći bajkerski festival - Croatia Bike Week

Preko 20000 posjetitelja po proteklim izdanjima stavila je Croatia Bike Week na kartu najposjećenijih bajkerskih festivala koji okuplja bajkere iz svih dijelova svijeta.

Pula, poznata po najposjećenijem moto susretu i ove godine otvara svoja vrata brojnim posjetiteljima iz cijelog svijeta i to na atraktivnoj lokaciji uz more-Vallelungi. Idealnoj kombinaciji za odličan provod krajem ljeta!

Pandemija korone ostavila je trag i na bajkerskoj sceni. Neka su moto okupljanja u to izazovno vrijeme održana u reduciranom izdanju, neka nisu uopće, a bilo je i onih manjih koja su se održala u punom obliku, unatoč zabrani okupljanja pa je bilo prekidanja susreta od strane nadležnih službi, ali i naplate visokih kazni.

Moto klub Twin Horn MC, koji u Puli još od davne 1995.g. održava najveća moto okupljanja u Hrvata, upravo zbog brojnosti svojih posjetitelja, u vrijeme korone nije bio u mogućnosti održati manifestaciju te je uslijedila trogodišnja pauza. Ove godine, od 28.8. do 3.9. 2023. Croatia Bike Week se vraća i to programski bogatiji nego ikad. Organizatori su čekali pravi trenutak da ovaj veliki međunarodni skup kao i proteklih godina održe u punom sjaju.

Zadnje izdanje 2020 kada se slavilo jubilarnih 25 godina okupilo je na tisuće motora koje su u defileu pratili i oldtimeri, a navečer i 20000 posjetitelja koji su uživali u raznovrsnom programu i odličnoj gastro ponudi. Mnogi sudionici iz svih dijelova svijeta si upravo po datumu ovog moto susreta planiraju i godišnji odmor. Jer kažu - najbolja stvar na svijetu je sjesti na motor, prijeći stotine i tisuće kilometara, i doći se opet sresti s dragim prijateljima I biti dio dobre rock & ride atmosfere. I ove godine na Vallelungi biti će postavljeni brojni štandovi gdje će se moći naći doslovno sve za bikere - od kožnih jakni, rukavica, hlača, čizama... do torbi za motore i kacige, kao i nakita i punkta za masažu i tetoviranje.

U glazbenom dijelu programa nastupit će devet bendova. Atomsko Sklonište nastupit će u jednom posebnom i ekskluzivnom izdanju. Naime, pridružit će im se dva člana iz originalne postave ovog poznatog benda, klavijaturist Eduard Kancelar te bubnjar Saša Dadić. Spomenuti dvojac je u Atomskom Skloništu svirao krajem sedamdesetih godina, a na Croatia Bike Week-u će nastupiti zajedno s Brunom Langerom, koji u današnje vrijeme vodi bend. Ta trojica starih rokera, koji su i dan danas vrhunski aktivni glazbenici, na pozornici nisu zajedno nastupili više od četrdeset godina. Biti će to pravi ekskluzivni nastup starih „Atomaca” pojačanih sadašnjim članovima: gitaristom Matijom Dadićem (unuk Saše Dadića ) te bubnjarem Ericom Vojakom. Biti će to zasigurno prava poslastica za sve ljubitelje Atomskog Skloništa.

Od ostalih bendova koji će nastupiti na ovogodišnjem Croatia Bike Weeku istaknut ćemo finaliste hrvatskog Supertalenta 2022 - The Bad Week te poznatu Opću Opasnost, kojoj nije prvi put da nastupa na ovome festivalu. Po prvi puta na pulskoj Vallelungi održat će se prezentacija Off Road & Trial škole koju vodi Alex Vencl, dvostruki prvak Hrvatske u trialu pa će se uz samu prezentaciju škole na licu mjesta moći dogovoriti i individualne edukacije. Stunt show će izvesti poznati Dejan Špoljar zajedno sa svojim timom.

Foto: Promo

Po prvi put na moto susretu u Puli bit će održana i prezentacija vrhunskih i kvalitetnih istarskih proizvoda pa će se na prodajnim štandovima naći ponajbolji istarski pršuti, malvazije i terani, maslinova ulja, tartufi i češnjak. Ovaj dio programa održava se u suradnji s Istarskom županijom.

Od ostatka programa spomenimo i odabir najboljih prerada motocikala. Uz tradicionalno bogate nagrade, u kategoriji The Best Of Show sudionike čekaju i atraktivne nagrade.

Ulaz te kampiranje besplatno je za sve one koji dođu motociklom. Ostali će za festivalsku ulaznicu za sve dane jednokratno izdvojiti 10 eura.

Kao i uvijek za sudionike moto susreta biti će osiguran i kamp, a bogata ponuda ića i pića te brojni štandovi s moto opremom ni ovoga puta neće izostati.

Bilo da ste zaljubljenici motora ili dobre rock svirke budite dio svjetski popularnog bike partya, onoga koji je Hrvatsku stavio u sam vrh moto turističke ponude u svijetu.