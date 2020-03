Nakon poroda lice joj se potpuno deformiralo: 'Sram me gledati ljude u oči i odmah se opravdavam za svoj izgled'

Gladys Warden iz Teksasa u studenom 2017. godine rodila je kćer Milu, a samo četiri dana nakon probudila se s deformacijom lica - različite obrve, 'obješena' usnica i netečni jezik bili su njezini simptomi, piše The Sun.



28 - godišnja majka dobila je Bellovu paralizu - iznenadna i jednostrana parazila 7. moždanog živca nepoznatog uzroka. Ova paraliza njezinu majku zahvatila je čak tri puta. Simptomi su još i nemogućnost micanja lica i slabost, a njezin ginekolog objasnio je da ovo stanje zahvaća jako često žene koje su tek rodile.

Foto: Gladys Warden

Gladys je počela istraživati na koji način se može riješiti svog stanja, a na tretmane je potrošila 25 tisuća kuna. Samo neki koje je isprobala su kiropraktika i akupunktura, ali ništa nije pomoglo. Klinika u Kaliforniji predložila je botoks i neurokirurški zahvat za koji Gladys, nažalost, nema novaca. Izgubila je samopouzdanje, a čak šest mjeseci nije objavila ništa na svom blogu čija je tema moda. "Sram me pogledati ljude u oči i svaki razgovor započinjem s opravdavanjem svog izgleda. Ljudi baš zure u mene. Kao modna blogerica izbjegavala sam kameru šest mjeseci. Teško mi je gledati svoje fotografije."

Video gdje Gladys priča o svojoj bolesti pogledajte ispod:

Svoju ljubav prema modi zamijenila je onom prema fitnessu. "Znala sam da ne mogu kontrolirati kako mi lice izgleda, ali mogu kontrolirati svoje zdravlje i kako mi izgleda tijelo. Postavila sam si cilj koji mi je stvarno vratio samopouzdanje." Polako prihvaća svoj izgled, ali ne odustaje od toga da pronađe neki tretman koji će joj pomoći vratiti staro lice. Nada se kako će inspirirati druge da ih ovo stanje ne odvlači od uživanja u životu.



"Sjećam se kako su mi obrve bile nejednake i kako nisam mogla shvatiti zašto je to tako. Ubrzo mi je natekao jezik i usnica mi se objesila. Nisam se plašila s obzirom na to da se ovo mojoj mami dogodilo i to čak tri puta. Mislila sam da će proći. Nisam otišla u bolnicu, možda da se mami to nikad nije dogodilo i bih. Nazvala sam ginekologa i rekao mi je da se ovo nerijetko događa ženama koje su tek rodile. Predložio mi je da počnem uzimati steroide."

Foto: Gladys Warden

"Onda sam, pak, posjetila kiropraktičara, otišla sam i na akupunkturu, na pregled kod otorinolaringologa i na MRI - nisu mogli pronaći uzrok mog stanja. Zatim sam otišla kod neurologa koji me poslao na fizioterapiju."



"Tek sam rodila, a stanje nakon toga je ionako dovoljno teško. Tijelo ti ne izgleda kao prije, koža je drugačija i nemaš samopouzdanja. Moje stanje je samo pogoršalo sve."



Gladys je primila bezbroj poruka i podrške ljudi, a i upoznala je mnoge koji pate od Bellove paralize.