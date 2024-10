Najviše nas raduje to što nam se često vraćaju naši stari gosti

Kada posjetite Vukovar i domaće Vukovarce pitate gdje se može nešto dobro i kvalitetno pojesti, jedan od prvih odgovora uvijek će biti restoran Stari toranj. Restoran se nalazi na svega stotinjak metara od strogog centra grada, ali i odmah uz veliko parkiralište, kod nekadašnjeg hotela Dunav, tako da ne morate razmišljati gdje parkirati vozilo. Na svega 50-ak metara je rijeka Dunav, tako da će mnogi reći kako se radi o idealnom mjestu za restoran koji je svima nadohvat ruke. Prepoznali su to i gosti, tako da je restoran vrlo često popunjen što samo govori o kvaliteti ponude, ali i usluge.

Foto: Branimir Bradarić

– Na ovom smo mjestu sad već 14 godina i mogu reći da smo zadovoljni. Gosti su nas prepoznali, a posebno me kao vlasnika raduje činjenica da nam se vrlo često vraćaju stari gosti, odnosno oni koji su već dolazili k nama. Kako se vraćaju, očigledno je da su zadovoljni, a isti ti ljudi su nam i najbolja reklama jer oni prijateljima govore kamo da odu kada posjete Vukovar. Reklama “od usta do usta” najbolja je moguća reklama jer tada ljudi iz prve ruke prenose kako im je bilo, što su jeli, jesu li zadovoljni i slično – kaže Dejan Francuzević (47), vlasnik restorana Stari toranj.

Podsjetio je kako su on i njegova obitelj restoran preuzeli prije 14 godina kao i da nije dolazilo nijedno drugo ime u obzir jer se objekt i prije toga tako zvao. Inače, restoran je dobio naziv po Starom vukovarskom vodotornju, koji je izgrađen još 1913. godine i nalazi se u neposrednoj blizini restorana. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih objekata u gradu na Dunavu. Stari vukovarski vodotoranj

izrađen je u kasnosecesijskom stilu i imao je kapacitet od 50.000 litara vode dok je bio u funkciji. Nakon oštećenja tijekom rata Stari vukovarski vodotoranj je obnovljen u izvornom obliku. Vukovarci zato često kažu kako u gradu imaju Vukovarski vodotoranj, Stari vodotoranj, ali i Stari toranj te da svaki od njih nosi neku svoju priču.

Foto: Branimir Bradarić

Prisjećajući se početaka, Francuzević kaže kako su imali razne planove za buduće poslovanje restorana kao i da im je uvijek bio cilj da budu kvalitetni i prepoznatljivi te da im se gosti vraćaju. Danas, 14 godina kasnije, može se reći kako su i više nego uspjeli u tome. – Sad kad gledam unazad i prisjetim se svih tih 14 godina, mogu reći kako to nije bilo nimalo jednostavno postići. Međutim, uspjeli smo i to nas iznimno raduje i na to smo ponosni. Treba tu jako puno rada, voditi računa o svemu, imati kvalitetno osoblje, voditi računa o namirnicama, da budu svježe, te o još mnogo toga – ističe Francuzević.

Tijekom godina restoran Stari toranj postao je ugodno mjesto gdje se u svako doba dana može pojesti nešto kvalitetno. Vidi se to i po jelovniku koji je raznolik i u kojem svatko može pronaći nešto za sebe i za svoj ukus. Tu su jela od tjestenine, razne pizze, roštilj, slavonski specijaliteti, riba... Oni koji žele nešto drukčije, mogu naručiti razna jela ispod peke, fiš, čobanac, perkelt od soma...

Foto: Branimir Bradarić

Francuzević kaže da su godinama u Starom tornju imali jedan meni, koji su prošle godine prilično izmijenili jer su dio jela izbacili iz ponude, ali i mnogo toga novoga uveli. – Odlučili smo promijeniti jelovnik i gostima ponuditi nešto novo i drukčije. Radili smo na njemu zajednički, ali i gledali što žele naši gosti. Iskoristili smo i iskustva drugih pa smo tako u jelovnik ubacili neke bifteke, steakove, svinjske obraze, odnosno ono što se danas traži i jede po restoranima. Gosti su zadovoljni i to je ono što nam je najvažnije – ističe Francuzević.

A o kvaliteti jela, ugođaju i da sve bude kako treba, u ovom vukovarskom restoranu brine se tim u kojem je 21 zaposlena osoba. Među njima je čak sedam kuhara, tako da Stari toranj radi cijeloga dana, i to svih sedam dana u tjednu. Tu su i ljubazne konobarice, osobe koje rade kao pomoćni kuhari, peru posuđe... Ono što Francuzević ističe je činjenica da među zaposlenima ima i onih koji u tom restoranu rade od prvoga dana, odnosno onih koji već 14 godina nisu mijenjali poslodavca što je danas u ugostiteljstvu rijetkost. Aktivni članovi tima su i svi članovi obitelji Francuzević, tako da je svatko od njih zadužen za neki dio posla u restoranu, a sve kako bi se posao odvijao kvalitetno i nesmetano.

Foto: Branimir Bradarić

I unutrašnjost restorana uređena je s ukusom – dominiraju masivni drveni stolovi, slike s motivima Vukovara kao i zidovi od “stare cigle”. Gosti mogu birati hoće li sjesti u unutrašnjost restorana, natkriveni dio gdje se može pušiti ili pak sjesti za neki od stolova ispred restorana. Posebno ističe činjenicu da od prvog dana vode računa da koriste samo svježe namirnice, tako da su povezani s nizom domaćih proizvođača. Svježe namirnice dolaze im svakog dana, a i oni svaka dva dana idu po preostale namirnice koje su im potrebne za normalan rad.

– Najviše gostiju zapravo imamo iz Zagreba i iz Dalmacije. To su turisti koji posjećuju Vukovar ili pak dolaze kod svojih članova obitelji ili prijatelja u Vukovar, gdje provedu nekoliko dana, a onda dođu i pojesti nešto kod nas. Svakako da imamo i domaćih gostiju. Kod nas je jeo niz poznatih osoba u Hrvatskoj, a i naši domaći političari, poslovni ljudi i drugi također su naši redoviti gosti. Imamo dosta posla, ali mislim da ne valja previše jer onda može doći i do pada kvalitete ponude i posla – kaže Francuzević.

Foto: Branimir Bradarić

Pitali smo ga razmišlja li možda o otvaranju još nekog restorana u Vukovaru i okolici, ali odmah je odbacio tu mogućnost rekavši da o tome ne razmišlja. Kaže kako je to posao koji zahtijeva jako puno svakodnevnog rada i truda, pri čemu se mora paziti na niz detalja, a poseban problem predstavlja pronaći kvalitetno osoblje, bez kojega nema ništa od ozbiljnog posla. Prema njegovim riječima, najlakše je pronaći lokaciju i urediti restoran, no poslije toga kreće onaj pravi posao.

– Kada razmišljam o svemu što smo napravili i koliko smo toga postigli, možda je najveći uspjeh taj što smo kroz poslovanje restorana uspjeli zadržati svoju djecu u Vukovaru, da ne odu nekamo dalje, u Zagreb ili u inozemstvo. Kada ih vidim da su tu uz nas, srce mi je puno i to me ispunjava srećom i zadovoljstvom – ističe Francuzević.

Foto: Branimir Brdarić

I sami smo se tijekom posjeta restoranu uvjerili kako i koliko radi. Svako malo u objekt su dolazili novi gosti, a iz kuhinje su stizala razna jela. Osoblje je ljubazno i nasmijano. Obitelj Francuzević odlučila je proširiti svoju ponudu pa gostima Vukovara nudi i mogućnost smještaja u pet apartmana. Svi su moderno uređeni i imaju po četiri zvjezdice. Nisu stali ni na tome pa tako u ponudi imaju i tri broda koja koriste za turističke vožnje po Dunavu, razgledanje znamenitosti uz rijeku, Vučedol, Vukovarsku adu i slično. Posebno je zanimljiv pogled na Vukovar s dunavske strane, drukčiji od uobičajenoga. Kaže i da je niz grupa koje su dolazile k njemu besplatno provozao Dunavom kako bi mogle razgledati ljepote grada i ove moćne rijeke.

– Vukovar raste iz godinu u godinu i to je vidljivo na svakom koraku. U posljednjih nekoliko godina broj turističkih posjeta narastao je tri puta, a raste i dalje, a sve to osjetimo i mi ugostitelji. Naravno, ima još mjesta za napredak i rast ponude te vjerujem kako će i to biti ubrzo napravljeno za dobrobit svih – zaključio je Francuzević.