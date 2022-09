Najnovije hit piće s TikToka: Bezalkoholna 'dirty soda' nastala zahvaljujući - mormonima!

Već se danima 'ubijam' u ovom, a čak ni ne volim gazirano, napisao je jedan TikTok korisnik u komentarima videa s receptom za bezalkoholni gazirani moktel 'dirty sodu'; taj je jednostavni i osvježavajući napitak u svega par dana na TikTok platformi postao super viralan, s milijunima lajkova i stotinama različitih interpretacija recepta....

Ovo ne možemo ni zamisliti: Evo kakva se sve hrana nudi u McDonald's restoranima diljem svijeta

Prema hrpi videa s TikTok, tri su sastojka ključna; obična gazirana voda, aromatizirani voćni sirup i vrhnje; dok ostali variraju prema mašti 'kuhara', a mogućnosti su beskrajne...

Dirty soda, tvrde tiktokeri, u ustima ostavlja bogat i pun, slatkasti okus, a zbog svoje kremaste teksture i voćnog okusa neke podsjeća na pića čiji okus pamte iz djetinjstva. Ukratko; kažu upućeni; ako ste ljubitelj root piva od korijena, likera od jaja ili nekog trećeg pića s mliječnim dodatkom, i ovaj će vas prljavi sok oduševiti.

A iako se na društvenim mrežama jednom u par dana pojavi neki recept koji postane viralan, nije uvijek lako pratiti kako je, kada i gdje nastao, no dirty soda ima priču koja je obogatila samo piće. Nastala je tako u saveznoj državi Utah gdje se i danas masovno prodaje, koja je osim po divljem planinskom pejzažu i brojnim nacionalnih parkovima poznata i po svom pretežno mormonskom stanovništvu (gotovo 70 posto stanovnika pripadnici su Crkve Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana).

Zato su; u državi u kojoj se s oltara propovijedaju predbračna čistoća i zdrav život bez alkohola, kave i čaja; da bi opstali ugostitelji morali smisliti što će prodavati svojim gostima, a da se ne kosi sa strogim pravilima mormonske vjere; ubrzo su se tako lokali i pubovi počeli međusobno natjecati u kreiranju originalnih bezalkoholnih pića s gaziranom vodom kao bazom.

Nedugo nakon što se pojavila dirty soda je oduševila i TikTok korisnike, a Huff Post piše da je vrhunac popularnosti to piće steklo nakon što ga je nekoliko poznatih; poput npr. Olivie Rodrigo; i pokazalo na svom Instagramu.

- Mnogi za dirty sodu miješaju dijetnu Coca Colu s vrhnjem za kavu s okusom vanilije ili kokosa, te dodaju nekoliko kapljica svježeg soka limete - piše jedna djevojka na svom TikToku gdje je objavila i recept za dirty sodu koji je s milijunima pregleda brzo postao viralan.

Napunite veliku čašu s ledom pa ga zalijte s 1 dcl voćnog sirupa po izboru. Njemu dodajte 1 žlicu kokosovog sirupa i 1 žlicu svježeg soka od limete

Nadopunite (dijetnom) Colom

Prelijte gustim vrhnjem za šlag i gledajte kako se vrhnje 'vrti' dok se miješa sa rjeđom tekućinom.

Dobro promiješajte i uživajte!

TikTokerica spravlja hipnotizirajuće torte: Njene 'kreacije' prate milijuni! 😍