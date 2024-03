Na Facebooku se širi informacija da snažno kašljanje pomaže kod infarkta: 'Ne vjerujte glupostima!'

Mnoge objave na Facebooku ponovno dijele popularni mit da bi se ljudi koji misle da imaju srčani udar trebali zaštititi snažnim kašljanjem, no ovo nije dobar medicinski savjet. Jedino što bi trebali ljudi koji misle da oni ili netko drugi ima srčani udar jest odmah nazvati hitnu pomoć, piše Full Fact.

"Nema medicinskih dokaza koji bi poduprli tezu da snažan kašalj pomaže pri srčanom udaru", rekli su stručnjaci iz British Heart Foundationa. Također su to nazvali i "netočnim 'savjetom'. "Pokušavanjem ovoga mogu samo pogoršati svoje stanje", dodali su.

Mnoge objave na društvenim mrežama dijele identičan ili vrlo sličan odlomak teksta koji uključuje popis od deset točaka. Odlomak počinje riječima: “Ako sam sam i doživim srčani udar. Što ću onda učiniti?" Zatim se nastavlja: "Kako preživjeti srčani udar kada ste sami?" Konkretno, šesta točka kaže: „Možete si pomoći učestalim i vrlo jakim kašljanjem! Za svaki kašalj duboko udahnite, a on mora biti dubok i dugotrajan, poput iskašljavanja sluzi s dna zdjelice. Morate ponavljati disanje i kašljanje svake sekunde dok ne stignete u bolnicu ili dok srce ne počne normalno kucati.”

U tekstu se ne spominje pozivanje hitne pomoći. Na kraju popisa piše kako kardiolozi tvrde kako možemo očekivati ​​da ćemo spasiti barem jedan život ako ovu poruku proslijedimo na adrese još deset osoba. Ovo može objasniti zašto se ovaj netočan savjet tako mnogo dijeli. Slične objave dijele se na internetu već dugi niz godina.

Kako dolazi do srčanog udara? Srčani udar događa se kada dođe do iznenadnog gubitka protoka krvi u dijelu srčanog mišića. To može dovesti do ozbiljnog oštećenja srca. Simptomi srčanog udara su različiti. Mogu uključivati ​​iznenadnu bol ili nelagodu u prsima koja ne prolazi, a može se proširiti na ruke, vrat, čeljust, leđa i trbuh. Osoba može osjetiti mučninu, znoj, vrtoglavicu ili nedostatak daha. Rjeđe može doći i do iznenadnog osjećaja tjeskobe ili obilnog kašlja ili piskanja. Međutim, moguće je imati srčani udar bez svih ovih simptoma. NHS opisuje znakove srčanog udara kao "bol u prsima, pritisak, težinu, stezanje ili stiskanje u prsima".

Srčani udar hitan je medicinski slučaj pa stručnjaci savjetuju da, ako mislite da ga imate ili da ga ima netko drugi, zaboravite na traženje savjeta po internetu i gluposti na društvenim mrežama jer je prioritet odmah nazvati hitnu pomoć.

No, čini se i da objave na Facebooku također miješaju srčani udar i srčani zastoj. Tijekom srčanog udara, osoba će osjećati bol, ali je pri svijesti i diše. Kod srčanog zastoja srce prestaje kucati iznenada i bez upozorenja, što dovodi do brzog gubitka svijesti. Srčani udar može dovesti do srčanog zastoja ako se ne liječi. Sustavni pregled alternativnih metoda za pružanje hitne pomoći koji je provelo sveučilište Warwick i objavljen je u veljači 2021. pokazao je da takozvani kašalj protiv srčanog udara ne nudi "nikakvu korist pri spašavanju života".

